В Италии во время давки в ночном клубе погибли шесть человек

По словам очевидцев, запасной выход из клуба был закрыт, но представитель полиции опроверг эти сообщения.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. В Италии в давке на рэп-концерте погибли шесть человек, десятки пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Repubblica.

Трагедия произошла около часа ночи в популярном среди молодежи клубе Lanterna Azzurra в городе Коринальдо, неподалеку от Анконы. Там выступал известный итальянский рэпер Sfera Ebbasta.

В разгар концерта неизвестный распылил перцовый баллончик, спровоцировав панику. На выходе из клуба возникла давка.

По данным службы спасения, жертвами давки стали шесть человек, около 60 доставлены в больницу. Среди погибших — пять несовершеннолетних (три девушки и два молодых человека) и одна женщина.

"Наша работа на месте завершена, мы помогали выводить пострадавших из помещения. Число погибших на данный момент составляет шесть. Теперь там находятся правоохранители, которые выясняют причины инцидента. Нам сообщили, что в больницы доставлено около 60 человек", - сказал представитель пожарной службы.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини выразил соболезнования в связи с гибелью шести человек в результате давки в ночном клубе близ города Анкона, призвал установить виновных в трагедии и объявил о минуте молчания на митинге в Риме.

"Так нельзя умирать в 15 лет. Мои мысли и молитвы с шестью погибшими этой ночью... Надеюсь на скорейшее выздоровление 13 человек, находящихся в тяжелом состоянии. Нужно обязательно установить виновных в гибели шести человек", - написал Сальвини в своем Facebook.

Министр добавил, что на запланированном на субботу митинге в Риме пройдет минута молчания в память о погибших.

"Нет, двери запасного выхода были открыты, туда направилась большая часть людей. Снаружи было два ограждения, их высота резко изменилась, что и привело к падению людей. Остальные стали падать на них", - заявил Капоказа в эфире телеканала RaiNews.

В настоящий момент рано говорить об ответственных за трагедию, полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего, резюмировал министр.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 8 декабря 2018 г.

Очевидцы рассказывают, что в клубе было около тысячи человек. По их словам, запасной выход был заблокирован, но представитель полиции опроверг эти сообщения.

Подобная трагедия произошла 3 июня 2017 года в Турине. Во время трансляции финала Лиги чемпионов на площади Сан-Карло возникла паника и массовая давка. Жертвой стал один человек, еще более 1,5 тысяч пострадали.