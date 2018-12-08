О победе Путина, здравоохранении и обновлении: Медведев выступил на съезде "Единой России"

"В этом веке все ключевые события в истории нашей страны, они связаны с "Единой Россией". Таких событий было немало и в уходящем году. И главное из них - это выборы главы государства", - сказал Медведев.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Премьер-министр России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на съезде партии сделал несколько важных заявлений по текущей повестке развития страны.

"Для России этот выбор всегда является историческим. Он определяет и общую судьбу, и общее будущее. И для партии этот выбор был очевиден. Год назад на предыдущем съезде партии мы поставили перед собой большую цель - помочь обеспечить безоговорочную победу Владимиру Владимировичу Путину. Эта цель успешно достигнута", - заявил он.

Медведев подчеркнул, что партия гордится тем, что внесла ощутимый вклад в победу Путина. "Для нас было принципиально важно превратить энергию этой победы в энергию развития страны - движение вперед по всем направлениям", - добавил он.

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Уходящий 2018 год для "Единой России" прошел напряженно, отметил премьер-министр.

"Скажем прямо, что для "Единой России" 2018 год прошел напряженно. Хотя мы к кампании готовились неплохо. И занимались ей достаточно долго, она оказалась одной из самых сложных для нашей партии. Партия поддержала весьма сложные изменения в пенсионной системе. Поступила так, как и должна была поступить зрелая политическая сила. Прямо и честно объяснила свою позицию и взяла на себя ответственность за непопулярное, но необходимое решение", - заявил Медведев.

"Единой России" необходимо работать с избирателями в режиме 24/7, а не только впредверие выборов, сказал председатель политической партии.

"Мы не ждем выборов - работать нужно каждый день, и в этом цель партии на всех уровнях партийной структуры, как это делают, кстати сказать, наши партийные приемные", - заявил Медведев, выступая на пленарном заседании съезда "ЕР".

Глава правительства заявил, что ЕР надо вернуть доверие избирателей в тех регионах, где проиграли ее представители.

"Не все одинаково подошли к проведению избирательной кампании - одинаково ответственно, я имею в виду. В нескольких регионах наши кандидаты показали не те результаты, на которые мы, наверное, могли бы рассчитывать и на которые - скажем прямо - рассчитывали, в том числе и на губернаторских выборах. Там партии предстоит вернуть доверие избирателей, хочу об этом сказать прямо. Его нужно вернуть", - заявил Медведев на съезде ЕР в субботу.

Партии "Единая Россия" необходимо обновление политических идей, методологии и смысла работы, для того чтобы сохранить политическое лидерство и доверие граждан, считает Медведев.

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"Нам действительно необходимо обновление, потому что мы действуем в иных условиях: обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы. И главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к тем компетенциям, которыми мы занимаемся, к своей репутации", - заявил он.

"Единая Россия" обязана организовать общероссийский партийный контроль за реализаций национальных проектов, уверен Медведев.

"Я поручаю "Единой России" организовать всероссийский партийный контроль за исполнением национальных проектов. Для этого у нас есть все необходимые механизмы, прежде всего, партийные организации - от "первичек" до региональных отделений - и общественные приемные", - сказал премьер-министр.

Здравоохранение остается приоритетным направлением партии "Единая Россия", которое держится на особом контроле.

"Партия взяла его на особый контроль. И связано это с поручением президента по усилению целого ряда медицинских услуг, их продвижения в нашей стране. И, прежде всего, борьбы с онкозаболеваниями. Дан старт специальному проекту по контролю. И это такая очень тонкая, сложная, подчас драматическая сфера, поэтому этим заниматься нужно предельно внимательно", - заявил Медведев на съезде партии.

Съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. Во второй день в съезде принимают участие президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев. В рамках работы съезда проходит программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: "Экономика роста", "Качество жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие сельских территорий".