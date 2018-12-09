Эрдоган подверг критике применение силы против протестующих в Париже

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара с тревогой наблюдает за протестами во Франции и выступает против хаоса как итога акций протеста "желтых жилетов" и применения чрезмерной силы в отношении протестующих, передает РИА Новости.

"Во многих европейских городах, в том числе в Париже, сложилась напряженная ситуация. Сегодня мы следим за ситуацией в странах, которые предпочли не реагировать на действия лиц, пытавшихся устроить кровопролитие на улицах турецких городов… Некоторые обвиняли нашу полицию в применении чрезмерной силы. Но посмотрите, как обращается с людьми их полиция. Наша полиция действует гуманно", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Глава Турции считает, что сложившаяся ситуация говорит о серьезном нарушении принципов демократии и свободы в Европе. Те, кто поощрял враждебность в отношении беженцев и исламофобию, сами столкнулись с последствиями своих действий, добавил турецкий лидер.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN Трамп признался в любви Франции из-за требований "желтых жилетов"

По его данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в субботу 8 декабря были задержаны 1385 человек, 118 протестующих получили ранения. Всего в акции протеста участвовали 125 тысяч человек.

Участники движения "желтых жилетов" выступали изначально против повышения цен на бензин, затем их протесты стали выражать недовольство социальной ситуацией во Франции. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.