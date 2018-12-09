ЦИК Армении отчитался о ходе выборов в парламент

В воскресенье 9 декабря в Армении впервые в истории страны проходят досрочные парламентские выборы.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Глава ЦИК Армении Тигран Мукучян рассказал журналистам, что внеочередные парламентские выборы в Армении проходят нормально, передает РИА Новости.

"На данный момент выборы проходят в нормальном русле", - сказал Мукучян на брифинге в Центризбиркоме.

Сообщается что, в местных избирательных комиссиях работает свыше 20 тысяч человек. "В участковых избирательных комиссиях задействованы все необходимые технические средства. Возникающие с техническим оборудованием проблемы решаются оперативно", - подчеркнул Мукучян.

Он отметил, что через интернет уже проголосовали находящиеся за рубежом 465 военных и дипломатов из включенных в списки для электронного голосования 729 человек.

© Sputnik Арам Нерсесян Выборы в Армении: на что надеются антироссийские силы

В выборах принимают участие два блока и девять партий. Порога явки нет, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать более 5% голосов, а блок - более 7%. Согласного законодательству Армении, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы.

Главные претенденты на места в парламенте выступают за развитие отношений с Россией. Так, блок и.о. премьера Никола Пашиняна декларирует намерения развивать отношения с Россией, "на основе равноправия и обоюдном уважении национальных интересов".

В основные приоритеты "Процветающей Армении" также входят евразийская интеграция и отношения с Россией. Бывшая правящая Республиканская партия Армении традиционно призывает укреплять сотрудничество между странами ЕАЭС.