В Совфеде не верят в способность Киева создать ядерное оружие

Ранее представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук заявил, что у Украины есть "все мощности" для создания собственного ядерного оружия.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Украинский генерал блефует, говоря о способности Киева создать ядерное оружие, так как страна потеряла интеллектуальные ресурсы, которые достались ей от Советского Союза, заявил РИА Новости в воскресенье член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть", - сказал сенатор.

Основной потенциал, используемый при создании ядерного оружия, находился в советские времена на территории РСФСР. Так что Украине придется начинать эту работу практически с нуля, отметил Клинцевич.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Генерал заявил о ядерных амбициях Украины

"В современном мире буквально все прекрасно понимают, что проблемы, создаваемые сегодня Северной Кореей, абсолютно ничтожны по сравнению с теми угрозами, которые несет планете появление у Киева ядерного оружия. Но даже если на минуту допустить, что в словах генерала содержится какая-то доля истины, то все равно затея по созданию Украиной собственного ядерного оружия не имеет ни единого шанса на успех. Это как в старом анекдоте: "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст", - сказал парламентарий.

Украина не обладает правом создавать ядерное оружие согласно действующему Договору о его нераспространении, заявлением о таком намерении она игнорирует запрет на его производство, считает член Ассоциации военных политологов, подполковник запаса, кандидат политических наук Александр Перенджиев.

"Эти заявления Украины не новы, их задача - зомбировать общественное мнение Запада в надежде, что ей разрешат иметь ядерное оружие. Украина может создать так называемую "грязную" ядерную бомбу - бомбу с определенным ядерным фоном. Но создать полноценное ядерное оружие они могут только с помощью США. Однако ни одно из государств в Европе не заявляет о создании ядерного оружия, Украина на их фоне выглядит провокатором, она показывает, что ей плевать на Договор о нераспространении ядерного оружия", - заявил в воскресенье РИА Новости Перенджиев.

Заявлением о создании на своей территории ядерного оружия, Украина призывает к сотрудничеству в этом вопросе США.

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"Украина хочет призвать США, чтобы они разместили свое ядерное оружие на ее территории или разрешили ей его производить. Она не имеют права создавать ядерное оружие, если оно там появится, то должна быть проведена спецоперация по его уничтожению. Украина решила таким путем влезть в неофициальную "ядерную десятку", - сказал Перенджиев.

Будапештский меморандум, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, США и Великобритании, фактически стал документом, который лишил Киев ядерного оружия, после чего началось его присоединение к Договору о нераспространении.