Отдых сверх нормы: полторы тысячи российских туристов не могут вылететь с Хайнаня

Две недели назад стало известно о проблемах с выполнением рейсов для туристов "Жемчужной реки" компаниями "Икар" (Pegas Fly из Москвы), "Алроса" (с Дальнего Востока) и S7 (из Сибири).

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Глава Ростуризма Олег Сафонов инициировал межведомственное совещание по поводу авиаперевозки туристов оператора "Жемчужная река", которые не могут вылететь с китайского острова Хайнань, передает РИА Новости.

Совещание намечено на 10 декабря, в нем примут участие представители Минтранса, Росавиации, туроператора "Жемчужная река", авиакомпании "ИрАэро", а также ее агента — компании "Эверейт".

© AP Photo. Amy Harris Названы страны, где летом 2018 года туриста могут ждать неприятности

Из-за долгов за уже выполненные рейсы авиакомпания "ИрАэро" останавливает обслуживание пассажиров "Жемчужной реки", пока туроператор не погасит задолженность. На китайском острове Хайнань находится около полутора тысяч клиентов "Жемчужной реки", которым компания предложила обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму "Турпомощь".

Руководитель Федерального агентства по туризму направил обращения в Генпрокуратуру, МВД и Роспотребнадзор с просьбой разрешить ситуацию.

Ранее в Ростуризм прибыли представители "Жемчужной реки", которые заверили, что, согласно заключенному с "ИрАэро" соглашению, авиакомпания выполнит весь объем авиаперевозок клиентов туроператора на китайском направлении. По информации Ростуризма, у всех туристов есть действительные обратные билеты, что по закону означает обязанность авиакомпании выполнить их перевозку. Затем ведомство направило письмо "ИрАэро" с просьбой подтвердить эту информацию, однако ответа не последовало.

"Срочная необходимость проведения совещания вызвана прекращением выполнения авиаперевозчиком полетов между островом Хайнань и российскими городами в рамках договорных отношений с "Жемчужной рекой", о чем стало известно 7 декабря 2018 года в 20.30 по мск", — сказал Сафонов.

Собеседник добавил, что в минувшую пятницу после получения информации о прекращении выполнения авиакомпанией "ИрАэро" полетной программы для туроператора "Жемчужная река" Ростуризмом было направлено еще одно обращение в министерство внутренних дел.

"По имеющейся у Ростуризма информации от туроператора "Жемчужная река" и агента авиакомпании "ИрАвиа" ООО "Эверейт", у всех туристов, находящихся на отдыхе в Китае по линии указанной туроператорской компании, имеются выписанные обратные билеты, что по закону означает обязанность авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты. Кроме того, по данным Ростуризма, соответствующие рейсы авиакомпании "ИрАвиа" являются регулярными и должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к регулярным авиаперевозкам", — считают в ведомстве.