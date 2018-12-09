Франция проверит информацию о причастности России к протестам "желтых жилетов"

Ранее газета Times написала, что в Twitter заработали сотни новых аккаунтов, якобы связанных с Россией, с которых ежедневно публиковались более 1,5 тысячи сообщений для "увеличения масштаба уличных протестов" во Франции.

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции ведет расследование о якобы причастности России к акциям протестов в стране, передает РИА Новости.

"Я слышал эти слухи. Посмотрим на результаты этого расследования. Я не буду судить о чем-то, пока факты не будут установлены", - сказал Ле Дриан.

По его словам, сейчас у Франции и России есть вопросы, по которым позиции двух стран отличаются, но есть и такие вопросы, в которых их позиции схожи, также как и вопросы, над которыми страны работают совместно.

Аккаунты в Twitter "распространяли дезинформацию, публикуя фотографии пострадавших протестующих с других акций протеста, чтобы преувеличить факты о жестокости французской полиции", отмечалось в газете Times.

© Sputnik / Ирина Калашникова Эрдоган подверг критике применение силы против протестующих в Париже

Кроме того, Служба безопасности Украины на фейсбуке заявила, что российские спецслужбы могут быть причастны к организации протестов "желтых жилетов" во Франции. СБУ утверждает, что французские радикалы якобы действуют "под кураторством" сотрудников ФСБ и Главного управления Генштаба России.

В качестве главного доказательства своей правоты СБУ опубликовала фотографию из Парижа, на которой изображены два человека в желтых жилетах с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В заявлении СБУ также сказано, что российские спецслужбы, которые "за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции", якобы готовят "аналогичные провокации" в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

Трамп признался в любви Франции из-за требований "желтых жилетов">>

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает, что Служба безопасности Украины превратилась в пиар-агентство, обвиняя Россию во вмешательстве во все мировые и национальные конфликты.

"Я не знаю, какие еще есть страны и конфликты в мире, в которых бы не поучаствовали российские спецслужбы по версии украинской стороны, просто ума не приложу. Кроме на самом деле сожалений по поводу того, что спецслужбы Украины превратились в пиар-агентство, высказать ничего не могу", - сказал Константин Затулин.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступавших изначально против повышения цен на бензин, а затем ставших выражать недовольство социальной ситуацией во Франции, начались 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на ситуацию в разных странах.