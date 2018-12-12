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Непогода обесточила 140 населенных пунктов в Крыму

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В мире
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Проливные дожди с мокрым снегом прошли за последние сутки на всей территории полуострова, выпало две месячные нормы осадков.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Непогода оставила без света почти 140 населенных пунктов Крыма, без электроэнергии остаются около 38 тысяч человек, сообщил РИА Новости министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Резкое ухудшение погодных условий, причиной которого стали сильный ветер и мокрый снег, произошло в Крыму в ночь на 12 декабря.

"По состоянию на 09:00 без электроснабжения остались 138 населенных пунктов. Всего 37 тысяч 930 человек, из них 11 тысяч 200 детей. Крымские энергетики предпринимают необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям", - сказал Шахов.

Министр считает, что ситуация находится под контролем. Он рассказал, что наибольшее количество отключений от электроэнергии зафиксировано в Джанкойском, Красногвардейском и Нижнегорском районах. Аварийных ситуаций на потенциально-опасных объектах не произошло. Работы осложняются ограниченным доступом техники к отдельным объектам из-за мокрого снега и гололедицы.

Морской порт.
© Sputnik Томас Тхайцук
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Штормовое предупреждение было объявлено в Крыму 11 и 12 декабря в связи с выходом южного циклона. В Крыму во вторник и в ночь на среду прошли сильные дожди, переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки.

Положительным итогом прохождения циклона стало выпадение большого количества влаги, что пополнит запасы естественных водохранилищ полуострова, сообщили в гидрометцентре. Неприятности же принес сильный ветер – его скорость в горах достигала 34 м/с, сообщили в ведомстве.

Циклон уже покинул территорию Крыма, 13-14 декабря есть вероятность небольших осадков, далее до 20 числа в Крыму ожидается погода без осадков, с температурой днем чуть выше нуля, ночью - небольшие заморозки.



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