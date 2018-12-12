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Сотрудники полиции в Страсбурге.12 декабря 2018

Страсбургский стрелок был ранее осужден 27 раз

© AFP 2018 / PATRICK HERTZOG
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Открывший стрельбу был известен спецслужбам в связи с его радикальными настроениями и входил в список лиц, представляющих угрозу госбезопасности Франции.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Прокурор Парижа Реми Эйтс заявил, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был осужден 27 раз за преступления, совершенные во Франции, Германии и Швейцарии.

"Его уголовное досье содержит 27 обвинительных приговоров по уголовным делам, совершенным в большей степени во Франции, но также в Германии и в Швейцарии. Он был заключен в тюрьму несколько раз", - сказал прокурор на пресс-конференции в Страсбурге.

Мужчина был объектом наблюдения Главного управления внутренней безопасности, отметил прокурор.

Полиция Франции
AP Photo / Thibault Camus
Мужчина открыл стрельбу в центре Страсбурга: два человека погибло

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали двух братьев мужчины, вечером во вторник открывшего огонь по прохожим в центре французского Страсбурга, пишет газета Figaro.

"По нашей информации, два брата подозреваемого помещены под стражу. Один из них числится в реестре лиц, представляющих угрозу французской госбезопасности "fiche S", - информирует издание.

По сведениям местного портала DNA, задержан только один брат мужчины.

"Такая мера предпринята полицейскими в том числе для того, чтобы ограничить любые контакты подозреваемого с его окружением", - уточняет портал.

Вечером во вторник неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли, и 13 получили ранения. Но как сообщил прокурор, погибли два человека, еще у одного зафиксирована смерть мозга. По информации СМИ, подозреваемый - 29-летний уроженец Страсбурга. Для поисков стрелка, сбежавшего с места преступления, мобилизованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов.

Стрельба в Страсбурге: кадры с места проишествия>>

Теги:
стрельба


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