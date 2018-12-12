Укрепить суверенитет: Турция значительно увеличила объемы производства оружия

Доклад о положении военного производства и экспорта оружия в мире, опубликованного Стокгольмским институтом исследования проблем мира, указывает на ощутимое наращивание объемов продаж производителями вооружений в 2017 году.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Эксперт в области безопасности турецкой компании АО "SDK Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.", бывший председатель Совета ветеранов Турции Корай Гюрбюз считает, что Турция активно развивает собственную военную промышленность с целью обеспечения растущих запросов ее вооруженных сил в оружии и снижения зависимости от иностранных закупок, передает Sputnik Турция.

"Турция совершенно обоснованно хочет стать независимой от США и НАТО в вопросах производства и поставок вооружения. С этой целью она разрабатывает собственное оружие. Дело в том, что Турция сталкивается со сложностями при покупке боеприпасов и комплектующих для большинства закупаемого у НАТО оружия. В настоящее время из-за ситуации на Ближнем Востоке на Турцию оказывается очень большое давление как со стороны стран Евросоюза, так и со стороны США. Турция не может закупить значительную часть комплектующих для используемых ею наименований военной продукции производства США и НАТО. А если и покупает, то сроки поставки очень сильно затягиваются. Чтобы получить даже малейшую деталь, Турции приходится ждать месяцами. Аналогичная ситуация наблюдается и с боеприпасами", - сказал Гюрбюз.

Гюрбюз напомнил, что Турция не смогла получить боеприпасы, которые должны были использоваться при проведении операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". Это были боеприпасы американского производства, и США, ссылаясь на решение Конгресса, не продали комплектующие к оружию, которое ранее поставили в Турцию, подчеркнул эксперт.

© AP Photo. Vadim Ghirda Турция приступила к сооружению военно-морской базы на Черном море

Кроме того, Конгресс США без промедления принял решение о многомиллиардных продажах оружия иракским курдам. В этих условиях, Турция совершенно справедливо увеличивает собственное производство и объемы производства и продажи вооружения. "В последние годы Турция делает активные шаги, направленные на увеличение масштабов национального производства оружия", - отметил Гюрбюз.

Как следует из данных доклада о положении военного производства и экспорта в мире, опубликованного Стокгольмским институтом исследования проблем мира, производители вооружений в 2017 году продолжили наращивать объемы продаж. Ощутимый рост показали турецкие компании, которые увеличили свои продажи на 24%.

Эрдоган рассказал о планах проведения "масштабной операции" против сирийских курдов>>

Стремление это связано с подходами стран ЕС и США применительно к Турции. Страны НАТО не только не продают Анкаре необходимое оружие, но также создают трудности и в вопросах поставок запчастей на уже приобретенное ею оружие