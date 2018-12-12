Турция планирует военную операцию на северо-востоке Сирии

Турецкие военные уже проводили военные операции против курдов на территории Сирии. Последняя — "Оливковая ветвь" — была проведена прошлой зимой.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, вооруженные силы Турции собираются в ближайшие дни начать операцию против сил самообороны сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат .

"Мы решительно хотим вернуть мир и покой жителям на востоке от Евфрата, как сделали это уже в других регионах Сирии. Мы никогда не были настроены против США и их военных, они всегда для нас стратегические партнеры. Наши разногласия по Сирии не должны помешать развитию наших отношений", — сказал турецкий лидер во время выступления в Анкаре.

Он подчеркнул, что Турция сообщила США о запланированной операции.

Разногласия Анкары и Вашингтона

Турция неоднократно предъявляла обвинения США в поставках оружия контролирующим северо-восток Сирии Силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара расценивает исключительно как террористическую организацию, поддерживающую контакты с Рабочей партией Курдистана.

© AFP 2018 / MUSTAFA OZER Укрепить суверенитет: Турция значительно увеличила объемы производства оружия

Сирийские курды составляют основу так называемых "Сирийских демократических сил" (SDF), которых поддерживают США в борьбе с группировкой "Исламское государство"*. Она контролирует значительные территории на востоке и северо-востоке Сирии, которые фактически не подчиняются официальному Дамаску. Там же находятся подразделения военнослужащих США общей численностью около двух тысяч человек. Дамаск называет это оккупацией.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.