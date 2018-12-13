Стали известны подробности расследования стрельбы в Страсбурге

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был осужден 27 раз за преступления, совершенные во Франции, Германии и Швейцарии.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Источник в немецких органах безопасности рассказал, что правоохранительные органы Германии выясняют, кто и зачем звонил из Германии непосредственно перед атакой подозреваемому в стрельбе по прохожим в Страсбурге, перпедает РИА Новости со ссылкой на rbb Inforadio.

AP Photo / Thibault Camus Мужчина открыл стрельбу в центре Страсбурга: три человека погибло

По данным источника радиостанции, звонок поступил подозреваемому стрелку непосредственно перед тем, как тот открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой. Подчеркивается, что подозреваемый оставил звонок без ответа.

Пока неизвестно, кто и по какой причине звонил страсбургскому стрелку. Радиостанция отмечает, что совершенный из ФРГ звонок является "дополнительным признаком" того, что подозреваемый "имел связи с Германией".

Преступление в Страсбурге

Вечером во вторник неизвестный мужчина открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. По последним данным, в результате стрельбы три человека погибли и 13 получили ранения.

© AFP 2018 / PATRICK HERTZOG Страсбургский стрелок был ранее осужден 27 раз

Ранее сообщалось, что подозреваемый — 29-летний уроженец Страсбурга по имени Шериф Ш., известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, сбежал с места преступления. На его поиски направлены 720 сотрудников правоохранительных органов Франции.

В среду французская полиция официально опубликовала фотографию мужчины, подозреваемого в стрельбе по прохожим в Страсбурге.

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Ранее прокурор Парижа Реми Эйтс сообщил, что уголовное досье подозреваемого в стрельбе в Страсбурге содержит 27 обвинительных приговоров по уголовным делам, совершенным во Франции, Германии и Швейцарии.