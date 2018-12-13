Time не выбрал Вышинского "Человеком года": пользователи Сети это исправили

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Пользователей соцсетей возмутило, что журнал Time не удостоил задержанного Киевом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского звания "Человек года", сообщает РИА Новости.
Читатели обратились к Time и сделали обложку с текстом "Time, вы пропустили Кирилла Вышинского, главного редактора РИА Новости Украина".
Одни напомнили, что Вышинский находится "в заложниках".
Если бы Time было приличным и честным изданием, то его обложка, посвящённая погибшим и находящимся в тюрьмах журналистам, ставшим людьми года, выглядела бы так👇— Юлия Витязева (@Vityzeva) 12 декабря 2018 г.
Зы. Кто не узнал - на фото находящийся в заложниках у Украины Кирилл Вышинский pic.twitter.com/8oCwvXXXBD
Другие предложили изданию добавить "недостающую деталь".
Сегодня журнал Time выпустил четыре обложки с людьми года - погибшими и находящимися в тюрьмах журналистами.— Елена (@Krasnova1789) 12 декабря 2018 г.
Об этом было в утреннем #ПВС.
Читатель #ПВС прислал недостающую картинку.
Подписал “Extra TIME”. Спасибо.
Это правильно и справедливо.👍 pic.twitter.com/Dj7FVbCmx0
Звания "Человек года-2018" по версии Time удостоилась группа журналистов, в том числе убитый саудовский обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи.
Дело Вышинского
Вышинского задержали в мае в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
После этого суд уже несколько раз продлял арест Вышинского, каждый раз на 60 дней. Защита каждый раз пытается опротестовать продление ареста в апелляционной инстанции, однако апелляционный суд каждый раз отказывал в этом. Вышинский сейчас находится в СИЗО Херсона, его здоровье ухудшилось. Представители защиты время от времени навещают журналиста.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.