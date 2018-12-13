Time не выбрал Вышинского "Человеком года": пользователи Сети это исправили

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Пользователей соцсетей возмутило, что журнал Time не удостоил задержанного Киевом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского звания "Человек года", сообщает РИА Новости.

Читатели обратились к Time и сделали обложку с текстом "Time, вы пропустили Кирилла Вышинского, главного редактора РИА Новости Украина".

Одни напомнили, что Вышинский находится "в заложниках".

Если бы Time было приличным и честным изданием, то его обложка, посвящённая погибшим и находящимся в тюрьмах журналистам, ставшим людьми года, выглядела бы так👇

Зы. Кто не узнал - на фото находящийся в заложниках у Украины Кирилл Вышинский pic.twitter.com/8oCwvXXXBD — Юлия Витязева (@Vityzeva) 12 декабря 2018 г.

Другие предложили изданию добавить "недостающую деталь".

Сегодня журнал Time выпустил четыре обложки с людьми года - погибшими и находящимися в тюрьмах журналистами.

Об этом было в утреннем #ПВС.



Читатель #ПВС прислал недостающую картинку.

Подписал “Extra TIME”. Спасибо.

Это правильно и справедливо.👍 pic.twitter.com/Dj7FVbCmx0 — Елена (@Krasnova1789) 12 декабря 2018 г.

Звания "Человек года-2018" по версии Time удостоилась группа журналистов, в том числе убитый саудовский обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи.

Дело Вышинского

Вышинского задержали в мае в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

После этого суд уже несколько раз продлял арест Вышинского, каждый раз на 60 дней. Защита каждый раз пытается опротестовать продление ареста в апелляционной инстанции, однако апелляционный суд каждый раз отказывал в этом. Вышинский сейчас находится в СИЗО Херсона, его здоровье ухудшилось. Представители защиты время от времени навещают журналиста.

© Sputnik / Стрингер Суд в Херсоне оставил Вышинского под стражей

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.