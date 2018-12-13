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Time не выбрал Вышинского "Человеком года": пользователи Сети это исправили

© Sputnik / Стрингер
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Ранее Херсонский апелляционный суд, рассмотрев жалобу защиты на продление ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, оставил его под стражей.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Пользователей соцсетей возмутило, что журнал Time не удостоил задержанного Киевом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского звания "Человек года", сообщает РИА Новости.

Читатели обратились к Time и сделали обложку с текстом "Time, вы пропустили Кирилла Вышинского, главного редактора РИА Новости Украина".
Одни напомнили, что Вышинский находится "в заложниках".

Другие предложили изданию добавить "недостающую деталь".

Звания "Человек года-2018" по версии Time удостоилась группа журналистов, в том числе убитый саудовский обозреватель Washington Post Джамаль Хашукджи.

Дело Вышинского

Вышинского задержали в мае в Киеве по обвинению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

После этого суд уже несколько раз продлял арест Вышинского, каждый раз на 60 дней. Защита каждый раз пытается опротестовать продление ареста в апелляционной инстанции, однако апелляционный суд каждый раз отказывал в этом. Вышинский сейчас находится в СИЗО Херсона, его здоровье ухудшилось. Представители защиты время от времени навещают журналиста.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Суд в Херсоне оставил Вышинского под стражей

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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