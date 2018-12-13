15:30 13 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.26
  • EUR75.39
Поиск
Вид на город Анкара

Курс на космос: Турция создает собственное Космическое агентство

© Sputnik / Антон Денисов
В мире
Получить короткую ссылку
21 0 0

Агентство будет ответственно за разработку и реализацию национальной космической программы Турции.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган издал указ о создании Космического агентства, передает РИА Новости со ссылкой на официальное издание Resmi Gazete, опубликовавшее текст указа.

Турецкие военнослужащие, архивное фото
© AFP 2018 / MUSTAFA OZER
Укрепить суверенитет: Турция значительно увеличила объемы производства оружия

"Решением администрации президента создается турецкое космическое агентство", - сказано в указе.

Указ регламентирует устав и полномочия нового органа. Космическое агентство Турции будет обладать собственным бюджетом и действовать самостоятельно в административных и финансовых вопросах.

Космическое агентство Турции будет ответственно за развитие аэрокосмической промышленности, вести переговоры и подписывать соглашения от имени государства, в том числе по вопросу использования космических аппаратов.

По теме

Турция приступила к сооружению военно-морской базы на Черном море
Турция планирует военную операцию на северо-востоке Сирии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мемориал жертвам нацистов в Злекас
    Злекская трагедия

    Почему латвийские политики, ищущие популярности в Лестене, никогда не приедут почтить память латышей, убитых в Злекас?

  • За порядком в Вильнюсе следят с помощью дронов
    Сверху виднее

    Мэрия Вильнюса показала, как дроны помогают следить за порядком в литовской столице.

  • Зимние праздники, иллюстративное фото
    Берегите ворота!

    Зачем на день святого Андрея крали ворота, и какие еще зимние ритуалы и традиции существовали в Молдове – рассказывает Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Сбор мандаринов в Абхазии
"Золотые копи" Абхазии: сбор мандаринов
Видео с места крушения скоростного поезда с рельсов в Анкаре
Опубликовано видео с места крушения скоростного поезда в Анкаре
Чемпионат Абхазии по футболу
Футбольные итоги: первый круг чемпионата Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia