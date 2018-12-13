Курс на космос: Турция создает собственное Космическое агентство

Агентство будет ответственно за разработку и реализацию национальной космической программы Турции.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган издал указ о создании Космического агентства, передает РИА Новости со ссылкой на официальное издание Resmi Gazete, опубликовавшее текст указа.

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"Решением администрации президента создается турецкое космическое агентство", - сказано в указе.

Указ регламентирует устав и полномочия нового органа. Космическое агентство Турции будет обладать собственным бюджетом и действовать самостоятельно в административных и финансовых вопросах.

Космическое агентство Турции будет ответственно за развитие аэрокосмической промышленности, вести переговоры и подписывать соглашения от имени государства, в том числе по вопросу использования космических аппаратов.