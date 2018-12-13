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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова заявила о подготовке Киевом наступления на Донбассе

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Ухудшение обстановки на востоке Украины может случиться в предверие президентской компании в Украине.

СУХУМ, 13 дек— Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев в скором времени может организовать военную провокацию в Донбассе и готовит наступление на мариупольском направлении, передает Sputnik Беларусь.

По ее словам, новости тревожного характера поступают из указанного региона, что подтверждается имеющейся у Москвы информацией.

"В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией", — рассказала на брифинге пресс-секретарь МИД.

В Польше размещен батальон НАТО
© Sputnik / Стрингер
Военные в форме НАТО прибыли к линии соприкосновения в Донбассе
Вооруженные силы Украины в течение последних месяцев концентрируют военные силы и технику, чтобы ее силами провести боевую операцию.

"Только в период с 1 по 7 декабря наблюдателями ОБСЕ были обнаружены вне установленных мест хранения 190 единиц запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений и техники", — отметила Захарова.

В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что обострение ситуации необходимо действующему украинскому президента Петру Порошенко для повышения собственного рейтинга накануне выборов.

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