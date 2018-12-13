Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человек

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что число пострадавших при крушении скоростного поезда в Анкаре возросло до 84, госпитализированы 34 человека, передает РИА Новости.
"После аварии к нам обратились за помощью 84 человека. Тридцать четыре из них сейчас находятся в больницах, из них двое в тяжелом состоянии", - сказал министр журналистам.
Восстановлено движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям после крупной железнодорожной аварии, заявил представитель Турецких железных дорог.
"Движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям возобновлено, но поезда следуют не с центрального вокзала, а с вокзала Эръяман на окраине Анкары", - сказал собеседник агентства.
Три человека задержаны в рамках расследования крушения скоростного поезда в Анкаре.
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам погибших при железнодорожной катастрофе в Анкаре.
"Наш президент получил информацию у глав минтранса и МВД о железнодорожной катастрофе, которая произошла в 6:36 утра. Президент лично следит за расследованием происшествия. Он выразил глубокую скорбь по поводу этой катастрофы, соболезнования родственникам погибших и пожелание пострадавшим скорейшего выздоровления", - сказал собеседник агентства.
Крушение скоростного поезда в Анкаре>>
Утром в четверг в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход. Девять человек погибли и 84 получили ранения.