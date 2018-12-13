Количество пострадавших при крушении поезда в Анкаре достигло 84 человек

Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших при крушении поезда в Анкаре нет, рассказала пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что число пострадавших при крушении скоростного поезда в Анкаре возросло до 84, госпитализированы 34 человека, передает РИА Новости.

"После аварии к нам обратились за помощью 84 человека. Тридцать четыре из них сейчас находятся в больницах, из них двое в тяжелом состоянии", - сказал министр журналистам.

Восстановлено движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям после крупной железнодорожной аварии, заявил представитель Турецких железных дорог.

© AFP 2018 / Mohamed El-Raai Скоростной поезд потерпел крушение в Анкаре

"Движение скоростных поездов из Анкары по всем направлениям возобновлено, но поезда следуют не с центрального вокзала, а с вокзала Эръяман на окраине Анкары", - сказал собеседник агентства.

Три человека задержаны в рамках расследования крушения скоростного поезда в Анкаре.

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам погибших при железнодорожной катастрофе в Анкаре.

"Наш президент получил информацию у глав минтранса и МВД о железнодорожной катастрофе, которая произошла в 6:36 утра. Президент лично следит за расследованием происшествия. Он выразил глубокую скорбь по поводу этой катастрофы, соболезнования родственникам погибших и пожелание пострадавшим скорейшего выздоровления", - сказал собеседник агентства.

Крушение скоростного поезда в Анкаре>>

Утром в четверг в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью. Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход. Девять человек погибли и 84 получили ранения.