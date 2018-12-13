Путин о предложении Ельцина стать президентом: я ему сказал "нет"

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Владимир Путин рассказал, что не выбирал профессию президента, когда ему предложил первый президент России Борис Ельцин, поскольку не был готов, сообщает РИА Новости.

"Я не выбирал профессию президента", - сказал президент в четверг на открытом уроке в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, отметив, что готов рассказать, как все это происходило на финальной стадии.

"Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны?". Я ему сказал "Нет", - вспомнил Путин.

Он подчеркнул, что Ельцин, услышав такой ответ, сильно удивился, и поинтересовался: "Почему это?".

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"Я ему говорю: "Борис Николаевич, я не готов". А я уже был большой мальчик и уже достаточно большое время проработал в различных государственных структурах властных. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были готовы как можно раньше принять ключевое решение в вашей жизни, и желаю вам успеха", - сказал президент России, обращаясь к школьникам.

Путин закончил юридический факультет ЛГУ, а также московскую Высшую школу КГБ №1. Исполняющим обязанности президента Путину предложил стать перед новым 2000 годом первый президент России Борис Ельцин. Тридцать первого декабря 1999 года Путин стал исполняющим обязанности президента РФ, 26 марта 2000 года он был избран главой государства.