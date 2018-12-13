Россия и Сирия согласовали 30 инвестиционных проектов

Делегация из России во главе с вице-премьером Юрием Борисовым численностью более 100 человек прибыла в Дамаск для участия в 11-м заседании межправительственной комиссии России и Сирии.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Глава Управления по планированию и международному сотрудничеству Сирии Имад ас-Сабуни рассказал, что по итогам второго дня заседания межправительственной комиссии в Дамаске согласовано 60% итогового протокола и доститнуты соглашения по 30 инвестиционным проектам, передает РИА Новости.

"Коллеги из министерств смогли за вчерашний день и за сегодня согласовать 60% протокола. Общее число инвестиционных проектов, включенных в дорожную карту - 30", - заявил ас-Сабуни на заседании МПК.

© Sputnik / Михаил Алаеддин Восстановлением Сирии займутся более 400 иностранных компаний

По итогам МПК планируется подписать протокол, дорожную карту по сотрудничеству в областях инвестиций и торговли, а также должен состояться ряд двухсторонних переговоров.

Достигнуто принципиальное согласие по дальнейшей работе в сферах транспорта и высшего образования, подчеркнул Имад ас-Сабуни.

Как заявили главы технических комитетов делегаций, ожидается подписание дорожной карты по сотрудничеству в области промышленности, а также обсуждаются взаиморасчеты в нацвалюте.