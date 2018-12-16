Референдум гражданской инициативы: новое требование "желтых житетов"

В субботу состоялась пятая по счету манифестация "желтых жилетов" во французской столице и в других городах Франции.

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Главным требованием участников движения "желтых жилетов", уже пять недель выходящих на демонстрации во Франции, – введение процедуры референдума гражданской инициативы, который позволит народу отменять несправедливые законы, рассказали корреспонденту РИА Новости участники акции протеста, состоявшейся в Париже.

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Количество участников акции, согласно данным МВД снизилось почти в два раза. По всей Франции число манифестантов составляет 66 тысяч человек, в то время как 8 декабря на улицы вышли 126 тысяч участников.

Одним из основных требований "желтых жилетов" было снижение цен на бензин. Тем не менее в настоящий момент эти требования значительно расширились. Собравшиеся в субботу на площади около Оперы настоятельно требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона, повышения зарплат, пенсий, пособий для инвалидов, а также проведения так называемого референдума гражданской инициативы (RIC). Такие призывы были написаны на самодельных плакатах участников акции, а также главных атрибутах протестующих – желтых жилетах.

"Мы здесь, потому что выступаем за референдум гражданской инициативы. Мы здесь для того, чтобы наши дети имели будущее. Макрон не заботится о своем народе", - сказал одни из участников протестов.

Еще один участник акции уверен, что народ должен иметь возможность контролировать свою власть. "Референдум, который мы предлагаем, имеет четыре направления", - отметил он. Участник движения пояснил, что "желтые жилеты" выступают, в частности за введение процедуры, в ходе которой народ Франции сможет запустить референдум или отменить несправедливый, по его мнению, закон, который уже был принят парламентом.

"Кто-то из народа может попросить запустить процедуру отмены такого закона, если будет набрано достаточное количество подписей. Например, мы предлагаем собрать 700 тысяч подписей для возможности проведения референдума", - сказал он.

"Это будет реальной демократией, а сейчас в стране ее нет. Выбраны люди, которые нас не представляют, а представляют самих себя или олигархическую касту, или лобби... Они не работают для нас", - продолжил мужчина.

"Первое требование "желтых жилетов" – организовать референдум гражданской инициативы. Так происходит в Швейцарии. Это единственная страна в мире, в которой существует такой референдум. То есть если какое-то количество граждан предлагает референдум, правительство обязано представить его на рассмотрение всему народу", - сказал парижанин лет пятидесяти.

По его мнению, одним из первых на референдум должен быть вынесен вопрос "об уклонении от уплаты налогов".

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Девушка, которая стояла у здания Оперы, завернутая в бретонский флаг, рассказала, что каждые выходные приезжает на акции протеста в Париж.

"На странице France en colère ("Франция в гневе" в социальной сети Facebook) был призыв собраться здесь. И мы приехали из Бретани, чтобы послушать представителей "желтых жилетов", обсудить RIC", - рассказала она, отметив, что в своем регионе выходит на акции практически каждый день.

Давая оценку предложенным правительством и президентом Франции мерам, участница движения "желтых жилетов" сказала, что на ней они никак не отразятся.

"Я не отношусь к тем категориям, о которых говорил Макрон. Я инвалид. Для меня ничего не изменится, моя покупательская способность не изменится. Поэтому я до сих пор выхожу на протесты", - отметила девушка.

Еще один участник протестных акций назвал демагогией предложенные правительством шаги для стабилизации ситуации в стране. "То, что они предложили, это смехотворные меры. Это абсолютная демагогия. Жалкие 100 евро для небольшой части населения", - сказал он.

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В начале недели президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов, и объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение. Французский лидер пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее двух тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус. В начале декабря премьер-министр Эдуар Филипп также заявил о ряде мер для деэскалации ситуации.

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Протесты "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции с 17 ноября. Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По последним данным, всего с начала протестов задержали 4,5 тысячи человек, 4,1 тысячи из них отправили под арест.