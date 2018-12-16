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ЦИК Армении огласил окончательные итоги выборов в парламент

© Sputnik Асатур Есаянц
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Впервые в истории проведения парламентских выборов в Национальное собрание не прошла бывшая правящая Республиканская партия Армении.

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Центризбирком Армении подвел в воскресенье окончательные итоги внеочередных выборов в Национальное собрание, которые состоялись 9 декабря: в парламент республики прошли три политсилы — правящий блок "Мой шаг", а также партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения", сообщает Sputnik Армения.

"Согласно законодательству, на седьмой день выборов в Национальное собрание ЦИК составил протокол об окончательных результатах голосования", — подчеркнул глава Центризбиркома Тигран Мукучян.

Все члены комиссии поставили подписи под документом. Исходя из официальных данных, в выборах приняли участие 1,26 миллиона человек из 2,59 миллиона избирателей.

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В соответствии с итоговыми данными, возглавляемый премьером страны Николом Пашиняном блок "Мой шаг" набрал 884,8 тысячи голос (70,44% голосов). Партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" - 103,8 тысячи (8,27%) и 80 тысяч (6,37%) голосов соответственно.

Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил в парламенте нового созыва 88 мандатов из 132, проинформировал Мукучян.

"Парламент Армении седьмого созыва будет состоять из 132 депутатов. Блок "Мой шаг" получит 88 мандатов, партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" - 26 и 18 мандатов соответственно", - сказал Мукучян на заседании ЦИК.

В состоявшихся 9 декабря первых в истории страны досрочных парламентских выборах приняли участие два блока и девять партий. Порога явки не было, однако, чтобы пройти в парламент, партия должна была набрать более 5% голосов, а блок — более 7%.

При этом, согласного законодательству, в парламенте должны быть представлены минимум три политические силы, а президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.

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Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

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Теги:
Никол Пашинян, Армения


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