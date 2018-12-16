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Танки, БМП и истребители Су-25: Украина готовится к наступлению на Донбассе

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Накануне украинские силовики подвергли артиллерийскому обстрелу район населенного пункта Смелое в самопровозглашенной Луганской народной республике.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал журналистам, что Украинские силовики перебросили четыре самолета Су-25 к Донецкой области, сообщает РИА Новости.

"Нашей разведкой отмечена переброска с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск (город в Запорожской области) звена из четырех самолетов Су-25. Мы не исключаем, что в том числе эти штурмовики будут использованы Украиной для огневой поддержки наступления в рамках массированного ракетно-авиационного удара", - сказал Безсонов.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сконцентрировали в Донбассе 60 единиц таков и БМП, отметил Безсонов.

© AFP 2018 / SERGEI SUPINSKY
Территория ЛНР подверглась артобстрелу со стороны Украины

"Нельзя оставить без внимания начавшееся усиление группировки врага на Горловском направлении. Так, за последние два дня на железнодорожной станции Константиновка разгрузились танковый и механизированный батальоны 93 механизированной бригады Вооруженных сил Украины, увеличив группировку более чем на 60 единиц танков и БМП", - сказал Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
© Sputnik /
Минские соглашения

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