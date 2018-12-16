Танки, БМП и истребители Су-25: Украина готовится к наступлению на Донбассе

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал журналистам, что Украинские силовики перебросили четыре самолета Су-25 к Донецкой области, сообщает РИА Новости.
"Нашей разведкой отмечена переброска с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск (город в Запорожской области) звена из четырех самолетов Су-25. Мы не исключаем, что в том числе эти штурмовики будут использованы Украиной для огневой поддержки наступления в рамках массированного ракетно-авиационного удара", - сказал Безсонов.
Кроме того, Вооруженные силы Украины сконцентрировали в Донбассе 60 единиц таков и БМП, отметил Безсонов.
"Нельзя оставить без внимания начавшееся усиление группировки врага на Горловском направлении. Так, за последние два дня на железнодорожной станции Константиновка разгрузились танковый и механизированный батальоны 93 механизированной бригады Вооруженных сил Украины, увеличив группировку более чем на 60 единиц танков и БМП", - сказал Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.