Плохо кончится для Турции: в Крыму предостерегли Анкару от поддержки "Меджлиса"*

Ранее украинские СМИ рассказали о встрече одного из лидеров меджлиса* Мустафы Джемилева с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что поддержка Турецией представителей признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* является опасным антироссийским ходом, сообщает РИА Новости.

"Я бы охарактеризовал поддержку экстремистских сил, ставящих под сомнение суверенитет и территориальную целостность России, как опасный антироссийский ход", - сказал Мурадов.

Он напомнил, что когда в истории турецкая власть ставила под сомнение территориальную целостность России, то это всегда приводило к тяжелым последствиям и плохо заканчивалось, прежде всего, для Турции.

"Очень бы не хотелось, чтобы этот опыт терялся в истории. История - это учитель и наш индикатор поведения на будущее", - подчеркнул он.

Мурадов особо отметил, что так называемый меджлис не существует даже юридически.

"Я хотел бы напомнить, что такой организации как меджлис уже давно нет. Крымские татары провели курултай (съезд), на котором избрали новый орган управления - шура (совет) во главе с духовным лидером муфтием Эмирали Аблаевым, поэтому гражданин Джемилев является самозванцем и проводит враждебную в отношении всех крымчан экстремистскую деятельность, в том числе и в отношении крымских татар", - подчеркнул вице-премьер.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.