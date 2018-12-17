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Количество жертв страсбургского стрелка возросло до пяти человек

© AFP 2018 / SEBASTIEN BOZON
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Трагедия в Страсбурге произошла вечером 11 декабря. Мужчина прокричал "Аллах Акбар" и открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Количество погибших в результате стрельбы в Страсбурге 11 декабря увеличилось до пяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Сообщается, что еще один мужчина скончался в результате полученных ранений, ранее у него была диагностирована смерть мозга.

Сотрудники полиции в Страсбурге.12 декабря 2018
© AFP 2018 / PATRICK HERTZOG
Полиция ликвидировала “страсбургского стрелка”

В результате теракта погибли пять человек и пострадали еще 13. Сотрудники полиции ранили стрелка, однако ему удалось сбежать. Позднее выяснилось, что 29-летний Шериф Шекатт состоял на учете у спецслужб как потенциально опасный субъект. Прокурор Парижа заявил, что мотивы мужчины пока неясны.

Террористическая организация ИГ* взяла на себя ответственность за атаку.

Ранее СМИ сообщали, что открывший стрельбу в Страсбурге, сделал это из мести. По данным журналистов, мужчина сначала признался водителю такси, на котором скрылся с места преступления, в совершенном преступлении, после чего рассказал, что сделал это, "чтобы отомстить за погибших в Сирии братьев".

Стрельба в Страсбурге: кадры с места проишествия>>

Более того, по данным французских СМИ, мужчину, открывшего стрельбу по прохожим в центре французского Страсбурга, должны были задержать утром в минувший вторник по делу об убийстве, но его не оказалось дома.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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Теги:
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