Сирийский торговый дом откроется в Крыму

СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов рассказал о создании Крымско-сирийского торгового дома, который станет резидентом свободной экономической зоны Крыма, передает РИА Новости.
"Совместный торговый дом создан. Протоколом межправкомиссии предусмотрено ускоренное решение вопроса расчетов. Очевидно, уже так вырисовывается, что расчеты будут в рублях", - сказал Мурадов.
В середине октября крымская делегация посетила Сирию. В результате двусторонних встреч был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также согласованы планы совместных действий. В документах речь шла о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.