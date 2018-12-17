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Южный берег Крыма. Бухта Ласпи

Сирийский торговый дом откроется в Крыму

© Sputnik / Василий Батанов
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Ранее сирийская делегация, возглавляемая министром экономики и внешней торговли Сирии Самиром аль-Халилем, принимала участие в четвертом Ялтинском форуме и была самой многочисленной из всех иностранных делегаций.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов рассказал о создании Крымско-сирийского торгового дома, который станет резидентом свободной экономической зоны Крыма, передает РИА Новости.

"Совместный торговый дом создан. Протоколом межправкомиссии предусмотрено ускоренное решение вопроса расчетов. Очевидно, уже так вырисовывается, что расчеты будут в рублях", - сказал Мурадов.

Скульптор Салават Щербаков, автор памятника Вежливым людям в Симферополе
© Sputnik / Илья Питалев
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Сейчас идет регистрация торгового дома в качестве резидента свободной экономической зоны Крыма, отметил вице-премьер.

В середине октября крымская делегация посетила Сирию. В результате двусторонних встреч был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также согласованы планы совместных действий. В документах речь шла о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.

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