Лавров о ситуции в мире: беспрецедентная напряженность

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что сегодня в мире нагнетается беспрецедентная напряженность, передает РИА Новости.

Глава МИД отметил, что "политики все-таки в ключевых странах не должны, не могут допустить какой-то большой войны, что им это не позволит общественное мнение, им не позволят народы".

"Надеюсь, что и парламенты в каждой западной стране проявят максимальную ответственность. Но я согласен абсолютно с тем, что напряженность нагнетается беспрецедентная", - добавил он.

Вне зависимости от того, кто находится у власти в Вашингтоне, США видят в России исключительно конкурента, считает Сергей Лавров.

Пресс-служба Минобороны РФ Путин рассказал о реакции России на выход США из ДРСМД

"Замечу, что, конечно же, эта русофобия связана с внутриполитической борьбой в США. Конечно же, кто бы ни выступал за добрые отношения с Россией, США видят в нас конкурента, так же как и в Китайской Народной Республике", - сказал Лавров.

Однако русофобская кампания США "так ничего и не принесла", уверен глава МИД.

"Но мы будем всегда готовы к диалогу даже в этих условиях. Мы никогда не отказываемся от профессионального разговора в тех областях, в которых наши партнеры готовы равноправно, честно рассматривать существующие угрозы и проблемы", - отметил Лавров.

Кремль категорически против расторжения договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), его нужно сохранить, для этого Россия намерена провести резолюцию в ГА ООН, заявил министр иностранных дел России.

"Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить, он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности. Мы буквально сегодня в ООН будем во второй раз пытаться провести резолюцию Генеральной ассамблеи, которая бы высказалась за сохранение этого договора", - сообщил министр в эфире радио "Комсомольская правда".

Лавров отметил, что США и дальше будут уходить от профессионального разговора по выполнению договора по РСМД.