15:11 17 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.62
  • EUR75.38
Поиск
Световые столбы в небе на Нижним Тагилом, 16 декабря 2018

Разноцветные световые столбы выросли в небе над Нижним Тагилом

© Фото: Николай Обухов
В мире
Получить короткую ссылку
18 0 0

Светящиеся столбы возникают при резком понижении температуры на 10-20 градусов, либо когда в атмосферу врывается влажный воздух.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Специалисты считают, что появившиеся в небе над Нижнем Тагилом разноцветные световые столбы - результат кристаллизации льда в воздухе, отметив, что такое явление может быть спровоцировано резким похолоданием или внезапным поступлением влаги в атмосферу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михаил Павлов (@fraktalius)

"Когда идут резкие изменения температуры, начинает вымораживаться из атмосферы влага, и кристаллики льда, они шестигранные, начинают опускаться вниз. Идут, как листья осенью. Они горизонтально находятся по отношению к земле. И у них такая интересная особенность – они начинают отражать свет фонарей, светильников, ярких источников света снизу. И получается такой эффект – возникает очень красивый световой столб", - сказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Световые столбы в небе на Нижним Тагилом, 16 декабря 2018
© Фото: Николай Обухов
Световые столбы в небе на Нижним Тагилом, 16 декабря 2018

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко подтвердила, что это красивое явление связано с образованием тонких кристаллов льда, через которые преломляется свет от городских фонарей.

"Северное сияние выглядит не так. На снимках видно, что столбы вертикальные и источником света являются городские огни", - сказала Шепоренко, уточнив, что по такому же принципу образуется гало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михаил Павлов (@fraktalius)

Это явление было изучено еще 30 лет назад. Оно обычно наблюдается примерно два раза в год зимой, в широтах, где бывают низкие температуры.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Не только фигура: показ национальных костюмов прошел на "Мисс Вселенная 2018"
СПУТНИК_Костюмы из утиля от фермера из Китая
Китайский фермер-кутюрье создает наряды из мусора
Рейтинг трезвости стран Европы — 2018
Рейтинг трезвости государств Европы — 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia