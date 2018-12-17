Разноцветные световые столбы выросли в небе над Нижним Тагилом

Светящиеся столбы возникают при резком понижении температуры на 10-20 градусов, либо когда в атмосферу врывается влажный воздух.

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Специалисты считают, что появившиеся в небе над Нижнем Тагилом разноцветные световые столбы - результат кристаллизации льда в воздухе, отметив, что такое явление может быть спровоцировано резким похолоданием или внезапным поступлением влаги в атмосферу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Павлов (@fraktalius) 16 Дек 2018 в 10:04 PST

"Когда идут резкие изменения температуры, начинает вымораживаться из атмосферы влага, и кристаллики льда, они шестигранные, начинают опускаться вниз. Идут, как листья осенью. Они горизонтально находятся по отношению к земле. И у них такая интересная особенность – они начинают отражать свет фонарей, светильников, ярких источников света снизу. И получается такой эффект – возникает очень красивый световой столб", - сказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

© Фото: Николай Обухов Световые столбы в небе на Нижним Тагилом, 16 декабря 2018

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко подтвердила, что это красивое явление связано с образованием тонких кристаллов льда, через которые преломляется свет от городских фонарей.

"Северное сияние выглядит не так. На снимках видно, что столбы вертикальные и источником света являются городские огни", - сказала Шепоренко, уточнив, что по такому же принципу образуется гало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Павлов (@fraktalius) 16 Дек 2018 в 6:32 PST

Это явление было изучено еще 30 лет назад. Оно обычно наблюдается примерно два раза в год зимой, в широтах, где бывают низкие температуры.