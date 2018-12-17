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Так художник представил себе извержения гейзеров на Европе

НАСА отправит "бурильную установку" для поисков жизни на Европе

© NASA . JPL-Caltech
В мире
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Европа, один из четырех крупных спутников Юпитера, представляет собой океанический мир, чьи воды накрыты многокилометровым слоем льда.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik. Ученые НАСА работают над созданием особой бурильной установки, оснащенной ядерным реактором, которая будет искать следы жизни в подледном океане Европы, спутнице Юпитера, и передавать эти данные на Землю, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу университета Иллинойса.

"Мы не знаем точной толщины ледовой оболочки Европы – она составляет, по самым разным оценкам, от двух до 30 километров. Она будет главным препятствием для любых аппаратов, которые будут искать следы жизни на Европе. Поэтому мы сфокусировались на преодолении этого ледового щита", — заявил Эндрю Домбар из университета Иллинойса в Чикаго (США).

Исследователи считают океан Европы одним из возможных прибежищ внеземной жизни. В последние годы астрономы узнали, что этот океан обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, и обнаружили в нем вещества, необходимые для существования микробов.

© Foto/ Greg Rakozy
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Первые следы гейзеров на Европе были обнаружены еще в 2012 году. Американский астроном Лоренц Рос обнаружил на ультрафиолетовых фотографиях Европы, полученных при помощи "Хаббла", следы странных "светлых пятен" в районе южного полюса планеты. Рос и его команда посчитали эти пятна извержениями гейзеров, поднимающихся на высоту в 200 километров от поверхности Европы.

Такие открытия вынудили Конгресс США значительно расширить возможные рамки следующей "флагманской" миссии НАСА, межпланетной станции "Европа-Клипер". Два года назад парламентарии предложили отправить не один, а сразу два аппарата к Европе, один из которых опустится на ее поверхность и будет искать следы жизни непосредственно в водах луны Юпитера.

Домбар и его коллеги из Исследовательского центра НАСА имени Гленна разработали одну из первых концепций второй части миссии, получившую временное имя "Европа-Лендер". Ученые размышляли о том, можно ли построить легкий и долговечный аппарат, который мог бы бурить лед в произвольном направлении и достичь верхней кромки океана Европы.

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© AP Photo. NASA/Chandra X-ray Observatory/M.Weiss
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Как показывают их расчеты, подобную бурильную установку можно будет создать только в том случае, если она будет оснащена или полноценным ядерным реактором, или классическим радиоизотопным источником тепла и энергии, подобным тем, который присутствует на борту марсохода Curiosity и зонда New Horizons.

Вырабатываемое ими тепло можно напрямую использовать для бурения и сбора образцов замороженной океанической воды Европы. По текущим планам Домбара и его команды, этот аппарат пробурит тоннель длиной около 15 километров и совершит несколько "вылазок" в воды луны Юпитера для поисков потенциальных пленок и "одеял" из микробов.

Его созданию и работе, как отмечает геолог, будут мешать две вещи – высокий уровень радиации, связанный с тем, что Европа находится на границе между "магнитным щитом" Юпитера и открытым космосом, а также сложности с работой системы связи.

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Первую проблему специалисты НАСА планируют решить, упаковав электронику зонда в подобие "бункера", установленного на борту зонда Juno, изучающего Юпитер уже два года. Для связи с Землей "ядерный крот" установит на поверхности Европы радиопередатчик, с которым он будет связан при помощи оптоволокна и нескольких повторителей сигнала.

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© Фото: Ferenc Horvath
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Подобный подход позволит посадочному модулю совершить не только прямое погружение к поверхности океана, но и прорыть несколько боковых тоннелей. Благодаря этому он сможет изучить частично замороженные "озера", которые, как считают ученые, могут скрываться внутри толщи льда Европы.

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По текущим планам НАСА, эта миссия или ее более удачные аналоги будут отправлены к Юпитеру примерно через год после запуска "Европы-Клипера", что ориентировочно произойдет в 2023 году. Власти США еще пока не одобрили окончательную версию проекта, но выделили большие средства, около 195 миллионов долларов, на его разработку.



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