Эксперт: США выдадут Гюлена Турции в ближайшее время

СУХУМ, 17 дек — Sputnik. Директор Центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил, что экстрадиция в Турцию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена может осуществиться в ближайшем будущем, передает РИА Новости. © AP Photo. Emrah Gurel Пожизненное за попытку госпереворота: турецкий суд приговорил 65 офицеров

Турцкое руководство обвиняет организацию Гюлена FETO в попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения. Турция добивается его экстрадиции из США.

"Экстрадиция Гюлена в Турцию не заставит себя долго ждать. Этому способствует активная роль Турции в событиях в Сирии и запущенный США процесс санкций против Ирана. То, что США будут торговаться с Турцией по поводу выдачи Гюлена, - не подлежит сомнению. Будет ли предметом торга поставка в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 или что-то другое, - сказать сложно. Но, как мне представляется, США будут в первую очередь добиваться уступок Турции в ее позиции по Ирану", - сказал Октай.

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Он не исключил, что выдача Гюлена может произойти до 31 марта будущего года, когда в Турции пройдут местные выборы.