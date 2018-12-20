Трамп об американских военных: герои всего мира

CУХУМ, 20 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что победа над террористической группировкой "Исламское государство"* одержана,а военным США пришло время вернуться домой.
"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень (боевых действий), и мы победили ИГ*. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", - сказал Трамп в видеообращении, которое он разместил в Twitter.
After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.
Трамп назвал американских солдат "героями всего мира".
"Они воевали за нас, но они убили ИГ*, которое вредит всему миру", - сказал президент США.
Вывод войск из Сирии
Во вторник Белый дом объявил, что США начали поэтапный вывод войск из Сирии, но победа над "Исламским государством"* не означает завершение существования коалиции.
Критика решения Трампа
Глава комитета по международным делам палаты представителей Эд Ройс заявил, что ИГ* еще не побеждено и его беспокоит вывод американского контингента из Сирии.
Пребывание военных США в Сирии "имеет решающее значение для искоренения террористов", а также противодействия Ирану, считает сенатор.
Газета Washington Post пишет, что Трамп заявил о завершении операции в Сирии вопреки рекомендациям команды по нацбезопасности.
Глава минобороны Джеймс Мэттис в августе заявлял, что войска продолжат пребывание в Сирии до тех пор, пока в политическом направлении не будет достигнут прогресс. Схожую позицию обозначал и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
На брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации ушел от ответа на вопрос, советовался ли президент с руководством Пентагона и госдепа перед тем, как принимать решение о выводе войск из Сирии. Ни Помпео, ни Мэттис также не делали каких-либо намеков на то, что вывод войск из Сирии обсуждается в администрации.
*Запрещённая в России террористическая организация