Трамп об американских военных: герои всего мира

Сообщается, что всех сотрудников госдепартамента эвакуируют из Сирии в течение суток, а вооруженные силы будут выведены в период от 60 до 100 дней.

CУХУМ, 20 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что победа над террористической группировкой "Исламское государство"* одержана,а военным США пришло время вернуться домой.

"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень (боевых действий), и мы победили ИГ*. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой", - сказал Трамп в видеообращении, которое он разместил в Twitter.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Трамп назвал американских солдат "героями всего мира".

"Они воевали за нас, но они убили ИГ*, которое вредит всему миру", - сказал президент США.

Вывод войск из Сирии

Во вторник Белый дом объявил, что США начали поэтапный вывод войск из Сирии, но победа над "Исламским государством"* не означает завершение существования коалиции.

Критика решения Трампа

Глава комитета по международным делам палаты представителей Эд Ройс заявил, что ИГ* еще не побеждено и его беспокоит вывод американского контингента из Сирии.

Пребывание военных США в Сирии "имеет решающее значение для искоренения террористов", а также противодействия Ирану, считает сенатор.

Газета Washington Post пишет, что Трамп заявил о завершении операции в Сирии вопреки рекомендациям команды по нацбезопасности.

© AFP 2018 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS В Сенате США назвали вывод американских войск из Сирии "огромной ошибкой"

Глава минобороны Джеймс Мэттис в августе заявлял, что войска продолжат пребывание в Сирии до тех пор, пока в политическом направлении не будет достигнут прогресс. Схожую позицию обозначал и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

На брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации ушел от ответа на вопрос, советовался ли президент с руководством Пентагона и госдепа перед тем, как принимать решение о выводе войск из Сирии. Ни Помпео, ни Мэттис также не делали каких-либо намеков на то, что вывод войск из Сирии обсуждается в администрации.

*Запрещённая в России террористическая организация