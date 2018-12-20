Германия попросила Россию вернуть культурные ценности

Наиболее известные объекты, которые Германия намерена вернуть, - находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи уникальных золотых изделий и украшений, относящихся к IX веку до нашей эры.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Германия настоятельно просит вернуть ее культурные ценности, перемещенные в Россию после Второй мировой войны, передают "Известия" со ссылкой на заявление посольства ФРГ в Москве.

© Sputnik / РИА Новости Мужчина повредил в Третьяковке картину "Иван Грозный и его сын Иван..."

Диппредставительство отметило что культурные ценности не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, сославшись на Гаагские правила ведения войны от 1907 года.

В 2017 году зарегистрировано четыре случая возвращения российских культурных объектов из Германии, напомнили в посольстве. Речь идет о картинах, вывезенных в 1944 году из Гатчинского дворца. При этом немецкая сторона по-прежнему называет такие предметы искусства "трофейными", тогда как в России их принято называть "перемещенными".

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что обмен культурными ценностями исключен, до тех пор пока между странами не будет налажен здоровый политический диалог.

"Для возобновления этого процесса требуется атмосфера доверия, которой сегодня, к сожалению, нет. Я говорю об этом с сожалением, потому что отношения с Германией в области науки и культуры весьма плодотворны", - сказал Швыдкой, сославшись на санкционный режим Евросоюза в отношении России.

"В России действует закон от 1998 года "О ценностях, перемещенных в РФ в результате Второй мировой войны и ее последствий", согласно которому подавляющее большинство этих предметов искусства теперь считаются культурным наследием России и не могут быть вывезены или переданы другим странам", - напомнил Швыдкой.

Спецпредставитель президента добавил, что во время войны было уничтожено, разграблено и вывезено за пределы СССР сотни тысяч культурных объектов, а возвращено до сих пор лишь несколько десятков из них.