Небо в звездах: фантастическое преображение Москвы на Новый год

Новый год в России традиционно считается семейным праздником, который принято проводить за столом, уплетая килограммы оливье.

Однако последние пять лет в Москве приезжие и горожане предпочитают встречать праздники на улицах, что неудивительно, ведь город вспыхивает тысячами огней, преображается и становится по-настоящему сказочным.

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Традиции в веках

Новый год – один из главных праздников в России, отмечать его начали еще в древние времена. Правда, до 1700 года наступление нового года праздновали сначала в марте, а с XV столетия – 1 сентября. Первый российский император, Петр I, ввел новое летоисчисление – от Рождества Христова, в результате чего текущий 7208 год "от сотворения мира" стал 1699 годом. Также Петр повелел праздновать Новый год, как и в Европе, 1 января, наряжать рождественские елки, украшать главные улицы Москвы. Так ель стала символом двух праздников – Рождества и Нового года.

Горожанам было велено поздравлять друг друга, запускать ракеты, стрелять из ружей в честь праздника. А на Красной площади организовывали большой фейерверк, ружейные и пушечные салюты. Тогда же появилась традиция устраивать народные гуляния и маскарады.

После свержения монархии в 1917 году Рождество было отменено – как символ былого строя, а вместе с ним и Новый год. Тогда исчезли новогодние ели и украшение города. Вернуть стране любимый праздник, а вместе с ним украшения и елки, было решено уже при Сталине в 1935 году. В 1947 году 1 января стал выходным днем, а с 1969-1970 годов глава государства стал торжественно поздравлять народ с наступлением нового года.

© Sputnik / Анатолий Гаранин С Новым годом! Москва, 1939 год

В советские годы на улицах Москвы в декабре появлялись наряженные елки, огромные фигуры дедов Морозов, Снегурочек и снеговиков, перетяжки с переливающимися лампочками, праздничные транспаранты. Также в городе разворачивались елочные базары и новогодние ярмарки.

После распада СССР традиция сохранилась, город по-прежнему ярко украшается на новогодние и рождественские праздники. Однако последние несколько лет это происходит по специальному сценарию.

© Sputnik / Л. Носов Новогодняя елка на площади 50-летия Октября

С 2012 года в российской столице большое внимание уделяется созданию комфортных общественных пространств для горожан и туристов в соответствии с международными стандартами, создаются новые пешеходные улицы, на которых появляются демократичные магазины и кафе. Все чаще иностранные гости говорят о том, что Москва преобразилась, стала удобнее.

Также уже семь лет по соответствующей программе в столице создается уникальное световое пространство за счет архитектурно-художественной подсветки зданий, мостов, памятников.

Дизайн в большом городе

В 2012 году в Москве появились новые пешеходные улицы – Камергерский и Столешников переулки, Кузнецкий Мост и Рождественка. А вот единая новогодняя концепция городского оформления "вышла" на улицы чуть позже – на Новый год 2013-2014.

Тогда же по заказу столичного департамента культуры к созданию праздничного образа города была привлечена студия известного российского дизайнера Артемия Лебедева, которая разработала новогодние логотип, паттерн, виньетки, бордюры и пиктограммы. Слоганом праздничного оформления стала фраза "Лучший город зимы".

© Sputnik / Евгения Новоженина Новогодние мероприятия в рамках фестиваля "Лучший город зимы"

Новые пешеходные зоны, а также бульвары и скверы тогда украсили необычными декоративными элементами и световыми фигурами. Всего в Москве было установлено примерно 12 тысяч световых праздничных объектов, обладающих пониженным показателем энергопотребления. На улицах появились световые конструкции "Звездное небо" и световые деревья.

Тогда же был проведен первый фестиваль "Путешествие в Рождество" из цикла "Московские сезоны".

Серпантин огней

На следующий Новый год 2014-2015 для украшения столицы была разработана тематическая концепция под названием "Серпантин огней". На пешеходных улицах над головами прохожих вспыхнули оригинальные световые конструкции.

© Sputnik / Евгения Новоженина Новогодние инсталяции в Москве

В городе разместили тысячу новогодних елей, среди которых были традиционные деревья и креативные варианты с использованием современных материалов.

Самые важные площади в столице – Смоленская, Зубовская, Павелецкая, Серпуховская, Таганская и другие – были украшены одинаковыми по высоте елями, но у каждой был индивидуальный дизайн. Любопытно, что тогда концепцию оформления выбирали сами москвичи на городском портале "Активный гражданин".

Владимир Астапкович Новогодние инсталляции на Театральной площади в Москве

Традиционные для Нового года и Рождества украшения в Москве дополнили образы, приуроченные к объявленному в стране в наступавшем 2015 году "Году русской литературы".

Почтовая марка

На рубеже 2015 и 2016 годов главным символом новогоднего украшения столицы стала почтовая марка. Дело в том, что Новый год и Рождество – это время для поздравлений и хороших пожеланий, открытка и почтовая марка ассоциируются с ними.

Также на площадях, в новых общественных пространствах, на пешеходных улицах появились объемные декоративные конструкции, большие елочные шары, световые фонтаны в виде цветов. Все эти элементы объединяла тема "Новогоднее настроение", символом которой и служила почтовая марка.

© Sputnik / Сергей Пятаков Новогоднее оформление ГУМа

В том же стиле был оформлен и один из главных магазинов в стране – ГУМ, расположенный на Красной площади.

Дружба с Италией

Ко встрече 2017 года Москва украшалась в итальянском стиле. Главным мотивом тогда стали итальянские орнаменты, из которых состоял логотип наступавшего 2017 года, также они использовались в городских световых конструкциях. Власти объясняли свой выбор тем, что культуры России и Италии схожи исторически.

Важную роль в праздничном оформлении столицы сыграли конструкции с подсветкой, например, большие шары, арки, световые фонтаны.

Владимир Астапкович Открытие московского фестиваля "Путешествие в Рождество"

Новогодняя иллюминация в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" получилась особенно яркой и запоминающейся. Даже сами москвичи, начинающие привыкать к новогодней красоте города, с удовольствием гуляли по улицам и фотографировались на фоне роскошных "декораций".

Вся наша жизнь - театр

Для новогодних праздников 2017-2018 была выбрана театральная тематика. Поэтому на улицах появились театральные подмостки, фигуры в масках, световые кулисы, веера. Город буквально превратился в сверкающий театр под открытым небом.

В связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" с 31 декабря по 3 января были перекрыты Тверская улица, Моховая и Охотный Ряд.

© Sputnik / Илья Питалев Предновогодняя Москва

На фестивале показывали разные представления, в том числе спектакли. Гости могли попробовать авторские стритфуд-блюда, сфотографироваться на фоне инсталляций, попеть песни и потанцевать.

Универсальный запас

Далеко не все новогодние украшения создаются специально для каждого года, немалая часть из них используется неоднократно. "Город сформировал достаточный запас объемно-декоративных элементов, который позволяет при относительно небольших затратах обеспечить украшение", – объясняют в Объединенной энергетической компании Москвы.

Из крупных объектов многократно используются световые арки, которые можно видеть на Тверской и Пушкинской площадях, а также на площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках, на Новопушкинском сквере. Особенно полюбились гостям столицы и горожанам световые конструкции "Звездное небо" на Большой Дмитровке и Никольской улицах и световые деревья.

© Sputnik / Владимир Астапкович Международный фестиваль "Рождественский свет" в Москве

"В целом, большинство объемно-декоративных конструкций, которые украшают город к новогодним праздникам, могут быть либо установлены заново, либо за счет небольших изменений получить новый уникальный вид", – добавляют в Объединенной энергетической компании.

На любой вкус

© Sputnik / Илья Питалев Открытие ГУМ-Катка на Красной площади

Проводятся в Москве на новогодние и рождественские праздники и всевозможные ярмарки. Уже традиционными стали ярмарки на Манежной и Красной площадях.

На этих базарах помимо торговых павильонов есть и немало развлечений, например, карусели или качели. На Красной площади также устанавливается ледовый каток.

© Sputnik / Григорий Сысоев Виды Москвы

Проводятся рождественские базары и ярмарки и на благоустроенных пешеходных улицах вроде Кузнецкого моста. В городских парках также будет чем заняться, в частности на ВДНХ, в парке "Сокольники" и в Парке Горького заливаются самые крупные катки не только Москвы, но и Европы.

Изменения в городе способствовали увеличению популярности Москвы среди туристов – как внутренних, так и зарубежных. Многие путешественники отмечают, что российская столица изменилась и стала более удобной, теперь иностранцы все чаще выбирают ее для проведения новогодних праздников наряду с другими европейскими столицами.