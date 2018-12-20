02:08 21 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.37
  • EUR76.94
Поиск

SpaceX определилась с датой пуска ракеты Falcon 9

© Foto/ Official SpaceX Photos
В мире
Получить короткую ссылку
9 0 0

Ранее в четверг из-за неблагоприятных погодных условий был отменен старт ракеты-носителя, во вторник запуск не состоялся из-за проблем в работе первой ступени ракеты.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником GPS для ВВС США состоится в субботу, 22 декабря, сообщила осуществляющая пуски компания SpaceX в четверг.

Архивное фото cтарта космического корабля
© Sputnik / Максим Блинов
Илон Маск снова запустил ракету, которая обеспечит полмира интернетом

Новая попытка старта с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) намечена на 16:55 в субботу. Метеорологи прогнозируют 80%-ную вероятность благоприятных для запуска погодных условий.

Для SpaceX это первый старт для ВВС США. Предназначенный к запуску аппарат стоимостью около полумиллиарда долларов - новейший спутник геолокации. Новый спутник, как говорят его создатели, является "самым мощным и прочным из когда-либо созданных геолокационных аппаратов".

Японский миллиардер станет первым туристом SpaceX, отправившимся к Луне>>

Спутник в три раза точнее своих предшественников и в восемь раз устойчивее к попыткам вмешаться в его работу или заглушить его. Это также первый спутник GPS, который может быть совмещен с работой спутниковых навигационных систем других стран, сообщила министр ВВС США Хизер Уилсон.

По теме

Полет на Марс за $100 тыс: миф или реальность
Илон Маск снова запустил ракету, которая обеспечит полмира интернетом
Доставка на орбиту: кадры старта ракеты-носителя Falcon 9
Теги:
SpaceX


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Четырнадцатая: фото с Большой пресс-конференции Владимира Путина
Одним нажатием: как запускали Сухумскую ГЭС
Как распознать абхазский мандарин
Как распознать абхазский мандарин

Соцсети

Sputnikabkhazia