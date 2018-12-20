SpaceX определилась с датой пуска ракеты Falcon 9

Ранее в четверг из-за неблагоприятных погодных условий был отменен старт ракеты-носителя, во вторник запуск не состоялся из-за проблем в работе первой ступени ракеты.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником GPS для ВВС США состоится в субботу, 22 декабря, сообщила осуществляющая пуски компания SpaceX в четверг.

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Новая попытка старта с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) намечена на 16:55 в субботу. Метеорологи прогнозируют 80%-ную вероятность благоприятных для запуска погодных условий.

Для SpaceX это первый старт для ВВС США. Предназначенный к запуску аппарат стоимостью около полумиллиарда долларов - новейший спутник геолокации. Новый спутник, как говорят его создатели, является "самым мощным и прочным из когда-либо созданных геолокационных аппаратов".

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Спутник в три раза точнее своих предшественников и в восемь раз устойчивее к попыткам вмешаться в его работу или заглушить его. Это также первый спутник GPS, который может быть совмещен с работой спутниковых навигационных систем других стран, сообщила министр ВВС США Хизер Уилсон.