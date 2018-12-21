Сладко, да несытно: Роскачество советует, как выбрать сладости к Новому году

В составе сладостей должны отсутствовать усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры и даже натуральный кофе.

СУХУМ, 21 дек — Sputnik. Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вкусные и качественные сладости к Новому году, а также как их правильно хранить, говорится на сайте организации.

"Первым делом эксперты советуют определиться с местом покупки подарка. Лучше обратить внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины, так как в большей части в них продаются подарки, собранные непосредственно на производстве. Это означает, что в упаковку попадают конфеты и шоколад одной партии – срок выработки и хранения у них почти одинаков", - отмечает Роскачество.

Для уверенности в качестве подарка – специалисты советуют собрать его самостоятельно. Не менее важно обратить внимание на этикетку. По словам экспертов, на ней обязательно должно быть наименование и юридический адрес фасовщика, дата фасовки и срок годности, возрастные ограничения, содержание набора, а также состав и пищевая ценность сладостей.

Срок годности должен устанавливаться по самому скоропортящемуся ингридиенту. Роскачество рекомендует отказаться от наборов, в которых содержится карамель или тягучий ирис - последний может повредить пломбы, а высокое содержание сахара в карамели может привести к кариесу. Более того, маленький ребенок может легко подавиться небольшой карамелькой.

При выборе подарочного набора предпочтение стоит отдавать тем, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. "Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются аллергенами", - добавили в организации.

"В составе качественного сладкого набора может находиться шоколад, конфеты - желейные, вафельные, с начинкой из суфле, вафли, пряники, печенье - бисквитное, галетное, мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад. К слову, последние два компонента являются наиболее безвредными ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями", - уточнили в организации.

В Роскачестве советуют хранить сладости при температуре 15–17 градусов.