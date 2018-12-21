Краснодарский замминистра пойдет под суд

В Краснодаре передано в суд уголовное дело, фигурантом которого стал бывший заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Бывший заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в том, что брал с предпринимателя взятки за выдачу лицензий, не имея даже возможности влиять на выдачу разрешений, сообщает Следственное Управление СК по Краснодарскому краю.

"В Краснодаре бывший заместитель министра природных ресурсов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество", - сказано в сообщении.

Следствия обнаружило, что в июне 2015 года к замминистру обратился директор одной из организаций, заинтересованный получением права недропользования на месторождении в Темрюкском районе.

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"Введя директора в заблуждение, обвиняемый сообщил о готовности за денежное вознаграждение добиться благоприятного для него результата по выдаче лицензии на право краткосрочного пользования участком недр… Причем влиять на ход процедур заместитель министра в силу должностных полномочий не мог", - сообщается в релизе.

Приказ о выдаче лицензии был выдан без какого-либо участия обвиняемого, подчеркивает СУСК. Позднее за это уже бывший замминистра получил от предпринимателя 3,9 миллиона рублей, отмечает ведомство.

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Спустя несколько месяцев директор организации вновь обратился к бывшему чиновнику. Тот, продолжая вводить в заблуждение предпринимателя, снова пообещал помощь в выдаче лицензий по добыче песка в двух месторождениях, подчеркивает ведомство. По данным следствия, за эти услуги он потребовал десять миллионов рублей. В мае 2017 года обвиняемый получил от предпринимателя часть денег, после чего его действия были пресечены полицией.