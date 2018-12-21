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Ледоколы Капитан Николаев и Капитан Драницын, архивное фото

Чилингаров посоветовал вморозить ледокол для изучения Арктики

© Sputnik / Владимир Вяткин
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Совместное заседание коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и общественного совета при Росморречфлоте прошло 21 декабря.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Первый вице-президент Русского географического общества, ученый-океанолог, полярник Артур Чилингаров предложил вморозить ледокол "Капитан Драницын" для изучения Арктики и призвал начать готовить для него команду, передает РИА Новости.

"Есть проект вморозить дизельный ледокол "Капитан Драницын" в Арктическом регионе, проводить с него наблюдения в течение года, и этот проект в противовес европейского сообщества, которое планирует вморозить свой ледокол в декабре следующего года", - сказал Чилингаров.

"Мы хотим, если решение о финансировании будет принято - я говорил с председателем правительства (Дмитрием) Медведевым, интерес есть - активно участвовать в арктической составляющей, связанной с изучением Северного ледовитого океана. Я надеюсь, что решение будет принято. Готовьте команду", - подчеркнул вице-президент РГО.

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© Фото : из личного архива Вадима Медведовского
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В декабре прошла церемония резки металла для строительства ледостойкой самодвижущейся платформы проекта для изучения Северного Ледовитого океана "Северный полюс". Контракт на разработку и возведение ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" для Росгидромета был заключен в апреле.

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Исполнитель контракта - "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Всесезонная научно-исследовательская платформа со встроенным современным оборудованием сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ.

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Теги:
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