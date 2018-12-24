Кабмин России ужесточил нормы хранения оружия

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В соответствии с решением правительства России владельцы обязаны хранить огнестрельное оружие, порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов в сейфах под замком. Тескт постановления опубликован на портале правовой информации.
Документ дополняет первый абзац пункта 59 правил оборота оружия словами "а также инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию".
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Соответствующие изменения также предлагается внести в закон "Об оружии".