Кабмин России ужесточил нормы хранения оружия

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. В соответствии с решением правительства России владельцы обязаны хранить огнестрельное оружие, порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов в сейфах под замком. Тескт постановления опубликован на портале правовой информации.

Документ дополняет первый абзац пункта 59 правил оборота оружия словами "а также инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию".

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Таким образом, граждане России теперь должны хранить оружие, патроны к нему, а также порох и капсюли по месту жительства в запирающихся на замок сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в обитых железом деревянных ящиках. Владельцы оружия должны обязательно исключить доступ к ним посторонних и детей.

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Соответствующие изменения также предлагается внести в закон "Об оружии".