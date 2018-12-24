МИД Турции: Нетаньяху намерен расчленить Сирию

Ранее Нетаньяху вступил в заочную пикировку с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, поводом для которой стало очередное обострение палестино-израильского конфликта.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в стремлении расчленить Сирию, используя курдский фактор, передает РИА Новости.

"В последние дни Нетаньяху очень обеспокоен, потому что он хотел разделить Сирию с помощью террористов, но сейчас он увидел, что его планам не суждено осуществиться. Как вы видите, Израиль начал клеветать на нашего президента", - сказал Чавушоглу.

Анкара видит, что "у Нетаньяху есть симпатия к Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции", считает Чавушоглу.

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В воскресенье на митинге в Стамбуле Эрдоган сказал, что Нетаньяху "сеет зло, занимаясь государственным террором", и призвал Израиль к ответу за "злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения". Выступлению предшествовали новые столкновения на границах сектора Газа, где от огня израильских военных погибли четверо палестинцев.

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В ответ Нетаньяху назвал Эрдогана "антисемитским диктатором", который "одержим Израилем", подчеркнув, что армия Турции "убивает женщин и детей в курдских деревнях".