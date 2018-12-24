Курс на обновление: "АвтоВАЗ" выпустит восемь новых моделей до 2026 года

Благодаря помощи акционеров, федеральных и региональных властей в 2018 году, компания "АвтоВАЗ" показала устойчивый рост и вышла на прибыльность.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Компания "АвтоВАЗ" намерена до 2026 года выпустить 8 новых моделей и провести рестайлинг 9 моделей автомобилей, сообщает РИА Новости.

"Корпоративное развитие группы "АвтоВАЗ" направлено на подготовку дальнейшего обновления модельного ряда: до 2026 года компания планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году "АвтоВАЗ" уверенно продолжил реализацию среднесрочного плана развития.

© Sputnik / Алексей Куденко АвтоВАЗ представил новинки: они обещали изменить все, и они это сделали

Также в 2018 году стартовала программа на 2018-2020 годы по улучшению условий труда работников предприятия. Объем финансирования по программе достигает 3,178 миллиарда рублей, из которых более 900 миллионов рублей уже выделено. Программа была разработана на основании опроса сотрудников компании и содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива "АвтоВАЗа", подчеркивается в сообщении компании.

Доехали: какие новые автомобили появятся в продаже до зимы>>

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами - Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти - ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске - ООО "Лада Ижевск".