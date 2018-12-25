Один дома: Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме перед Рождеством

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Президент США Дональд Трамп пожаловался в Twitter, что сидит перед Рождеством один в Белом доме в ожидании, когда демократы договорятся о тратах на строительство стены на границе с Мексикой.

"Я совсем один (бедный я) в Белом доме, жду, когда демократы вернутся и договорятся о жизненно необходимой безопасности границ. В какой-то момент нежелание демократов договориться будет стоить нашей стране больше денег, чем стена на границе, о которой мы говорим. Безумие!" - написал Трамп.

Федеральное правительство США временно прекратило работу 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать и принять новый бюджет. Трамп не собирается одобрять бюджет, если он не будет предусматривать финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Президент решил не ехать на президентскую виллу во Флориде на Рождество, а остаться в Вашингтоне, чтобы когда бюджет будет принят - немедленно его подписать.

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Следующее заседание сената США, которому необходимо утвердить бюджет, пройдет только 27 декабря.

Республиканцы обладают в сенате скромным большинством, которого не хватает, чтобы набрать необходимые 60 голосов из 100 для утверждения временного бюджета. В ночь на 22 декабря истек срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство. Без одобренного конгрессом финансирования остались госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. По закону они должны существенно сократить работу, отправив часть сотрудников в вынужденные отпуска.

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При этом время для достижения компромисса между ветвями власти еще есть — 24 и 25 декабря объявлены выходными, и в реальности отсутствие бюджета в министерствах начнет по-настоящему ощущаться только в первый рабочий день, 26 декабря.