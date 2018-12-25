Новогодняя серия "Простоквашино" опубликована в Сети

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать в начале апреля, а в конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. Новогодняя серия стала десятой по счету.

СУХУМ, 25 дек — Sputnik. Новогоднюю серию "Возвращения в Простоквашино" презентовали во вторник на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма", актеры озвучки Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова специально для эпизода перепели песню "Кабы не было зимы".

"В праздничном эпизоде герои готовятся к торжеству и сталкиваются с отсутствием снега в канун Нового года. Маленькая сестра Дяди Федора Вера Павловна грустит, и друзья решают предпринять все возможное, чтобы создать новогоднее настроение", - говорится в описании к ролику.

Режиссерами новогодней серии выступили Неоднократный лауреат Российского фестиваля анимационного кино в Суздале Софья Кравцова и Михаил Солошенко стали режиссерами новогодней серии.

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"В конце эпизода прозвучит знаменитая "Кабы не было зимы" в исполнении Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой", - отметили в "Союзмультфильме".

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В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.