Полпути: трасса "Таврида" в Крыму готова на 50%

Ранее сообщалось, что рабочее движение на первой очереди трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя (190 километров) будет открыто в ночь на 31 декабря 2018 года.

СУХУМ, 25 дек — Sputnik. Готовность 250-километровой трассы "Таврида" на всей протяженности от Керчи до Севастополя составляет 50%, рассказал РИА Новости министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.

"Напомню, что строительство трассы "Таврида" ведется в две очереди. Первая очередь – это участок трассы от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении по одной полосе в каждую сторону – готова. Общая готовность всей трассы (все семь этапов от Керчи до Севастополя, 250 километров) составляет на сегодняшний день 50%", - сказал Карпов.

Режим ограничения скорости до 60 км/ч будет работать на первой очереди трассы "Таврида" в Крыму до полного окончания строительства дороги в 2020 году, отметил Сергей Карпов.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Движение на участке новой трассы "Таврида" в Крыму запустят 31 декабря

"С учетом того, что после открытия рабочего движения от Керчи до Симферополя строительные работы будут продолжаться, максимальная разрешенная скорость на всей протяженности дороги будет 60 км/ч, а на участках, где идут строительные работы, – 40 км/ч", - сказал Карпов.

Режим ограничения скорости будет сохранен до конца 2020 года, то есть до окончания строительства всей трассы, тогда разрешенная скорость движения по "Тавриде" составит 90 км/ч, подчеркнул министр.

Шесть многофункциональных зон с гостиницами и магазинами и 12 новых автозаправочных комплексов построят на трассе "Таврида" в Крыму в 2019-2020 годах, сообщил Карпов.

"На данный момент инвестиционным проектом определено создание шести МФЗ (по три в каждом направлении) по всей протяженности "Тавриды"…Введение в строй намечено также на окончание 2020 года…Новые автозаправочные станции, скорее всего, будут построены на год ранее, к концу 2019 года…На данный момент запланировано строительство 12 новых АЗС в обоих направлениях", - сказал Карпов.

В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планируется завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) — к концу 2020 года.

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Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.