Снять ролик про борт №1: Путин исполнил желание тяжелобольного мальчика

Арслану Каипкулову и его маме, прилетевшей с ним из Башкирии, организовали экскурсию по президентскому самолету и аэропорту "Внуково".

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт №1, сообщает РИА Новости.

"Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь", — сказал юноша.

Каипкулов рассказал, что комфорт, с которым летает глава государства, его впечатлил, но самое яркое впечатление произвела кабина пилотов.

Арслан посидел в кресле командира, осмотрел салон сопровождающих лиц, зашел в конференц-зал.

"Побывал и в других местах, но их нельзя снимать. Там есть секретность", — отметил Арслан.

© Sputnik / Михаил Климентьев Интервью с президентом: Путин исполнит мечту тяжелобольной девочки

Бортпроводник, проводивший экскурсию, рассказал о требованиях, которым соответствуют сотрудники Специального летного отряда "Россия".

Каипкулов не стал о них рассказывать, чтобы оставить интригу для своего видеоролика.

Экскурсия по аэропорту

Гендиректор аэропорта "Внуково" Дмитрий Сапрыкин также провел Каипкулову экскурсию по воздушной гавани и рассказал, как там все работает.

Сначала Арслану рассказали о работе кинологической службы. Арслан понаблюдал, как дрессируют собак. Команды им подаются как голосом, так и жестами.

После этого Арслан и его мама попали в зону предполетной подготовки экипажей, куда обычные пассажиры никогда не допускаются. Здесь старший штурман-инструктор аэропорта Виктор Махнин рассказал, чем занимаются штурманы, показал их рабочие места, объяснил, как пилоты готовятся к рейсам и как проходит их медосмотр.

Арслан задал несколько вопросов, на которые получил исчерпывающие ответы. Подробно Махнин не стал отвечать лишь на вопрос о том, каковы особенности работы аэропорта во время приземления борта №1, отметив лишь, что даже в этом случае Внуково продолжает работать в штатном режиме.

В завершение экскурсии глава аэропорта вручил мальчику и его маме подарки, пожелав успехов в новом году и заверив, что "Внуково" будет радо вновь принимать семью Каипкуловых в качестве пассажиров.

Видеокамера от Путина

Также в этот день Арслан, мечтавший снять ролик о самолете, получил в подарок от Путина видеокамеру. Мальчик признался, что уже знаком с этой моделью. По его словам, сценарий для будущего ролика уже практически готов. По планам юного режиссера, ролик будет длиться около 15-20 минут и появится на одном из популярных видеохостингов.

Арслан рассказал журналистам, что очень рад возможности познакомиться с работой аэропорта, так как давно увлекается авиацией.

Разговор с президентом

После экскурсии Путин позвонил Арслану. Школьник рассказал президенту, что намерен сделать небольшой сюжет про самолет.

Также он сообщил, как его угощали на борту.

"Спасибо за возможность побывать на вашем самолете", — сказал он.

Мама Арслана в разговоре с президентом сказала, что связала для него шарф.

"С удовольствием, спасибо, мне очень приятно", — сказал в ответ Путин.

© Sputnik / Алексей Дружинин Президент РФ В. Путин поговорил по телефону с участником проекта "Мечтай со мной" А. Каипкуловым

"Мечтай со мной"

Пятого декабря во время посещения форума добровольцев России Путину рассказали о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин посетил Инновационный научно-технологический центр "Сириус"

Ранее президент помог воплотиться мечте девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей Вероника побывала на экскурсии по киностудии Мосфильм. Затем осуществилась мечта мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Ему организовали экскурсию на вертолете. В минувший четверг была осуществлена мечта семнадцатилетней Регины — она взяла интервью у президента.

Перед телефонным разговором с Арсланом Каипкуловым, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поинтересовался у Путина, видел ли он репортажи об интервью с Региной.

"Не видел. Хорошие? Запись есть? Дай мне", — сказал Путин.

После президент развернул подарок, который ему преподнесла Регина.