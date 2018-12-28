Джонни Депп в образе Джека Воробья навестил пациентов онкоцентра в Париже

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Известный американский актер Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил пациентов института Кюри в Париже, который занимается лечением онкологических заболеваний, передает РИА Новости.
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Как отметили в институте, актер в четверг вечером сделал сюрприз маленьким пациентам институтам и взрослым.
"Подарок, который был радостью для пациентов, семей, медперсонала, врачей и исследователей. Огромное спасибо Джонни Деппу за его время, поддержку и энергию", - говорится на странице института в Instagram.
Запись сопровождается несколькими фотографиями Деппа с пациентами и медработниками.