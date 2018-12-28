Джонни Депп в образе Джека Воробья навестил пациентов онкоцентра в Париже

Ранее сообщалось, что в новых "Пиратах Карибского моря" не будет задействован исполнитель главной роли Джонни Депп, однако для маленьких пациентов клиники актер вновь перевоплотился в пирата.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Известный американский актер Джонни Депп в костюме Джека Воробья посетил пациентов института Кюри в Париже, который занимается лечением онкологических заболеваний, передает РИА Новости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от InstitutCurie (@institut_curie) 27 Дек 2018 в 12:31 PST

Как отметили в институте, актер в четверг вечером сделал сюрприз маленьким пациентам институтам и взрослым.

"Подарок, который был радостью для пациентов, семей, медперсонала, врачей и исследователей. Огромное спасибо Джонни Деппу за его время, поддержку и энергию", - говорится на странице института в Instagram.

Запись сопровождается несколькими фотографиями Деппа с пациентами и медработниками.