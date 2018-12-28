Взрыв прогремел в туристическом автобусе в Египте

В результате происшествия есть погибшие и раненые.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Два туриста из Вьетнама погибли и десять пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в районе эль-Гиза в египетской столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

"В 18.15 по местному времени на улице эль-Марьютыя в эль-Гизе взорвалось самодельное взрывное устройство, заложенное у стены во время прохождения автобуса с 14 вьетнамскими туристами, что привело к гибели двух и ранению 10 туристов, а также ранению гида и водителя автобуса египетского гражданства. На место выехали силы правопорядка, выясняются обстоятельства", - говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны. В автобусе, перевозившем вьетнамских туристов, находилось, по предварительным данным, 14 человек.

Посольство России в Египте выясняет, могли ли в автобусе находиться россияне.