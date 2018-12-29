Запутались: Киев опроверг информацию об отмене запрета на въезд мужчин из России

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook опроверг свое собственное заявление о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
Он написал, что украинские пограничники "продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев" на территорию Украины.
На вопрос одного из пользователей в комментариях, снят ли запрет на въезд российских мужчин, Слободян ответил: "Нет".
Усиленному пограничному контролю будут подвергаться и женщины из России, поскольку "они тоже могут действовать по заданию российских спецслужб", резюмировал пресс-секретарь.
Введение военного положения на Украине
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не станет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в России и получения российского гражданства.