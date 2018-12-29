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Таможенный пункт пропуска Щебекино на российско-украинской границе

Запутались: Киев опроверг информацию об отмене запрета на въезд мужчин из России

© Sputnik / Валерий Морев
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Ранее Слободян рассказал, что запрет въезда на Украину для мужчин из России снят, но цели визита будут проверяться, поэтому въезжающим россиянам, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в Facebook опроверг свое собственное заявление о снятии запрета на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Он написал, что украинские пограничники "продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев" на территорию Украины.

На вопрос одного из пользователей в комментариях, снят ли запрет на въезд российских мужчин, Слободян ответил: "Нет".

Усиленному пограничному контролю будут подвергаться и женщины из России, поскольку "они тоже могут действовать по заданию российских спецслужб", резюмировал пресс-секретарь.

Введение военного положения на Украине

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Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней. На время военного положения Украина вводила ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. В среду, 26 декабря, украинский лидер Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не станет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в России и получения российского гражданства.

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Теги:
Украина


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