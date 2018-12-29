Адвокат Вышинского подал апелляцию на продление его ареста

Ранее Москва указала Киеву, что арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского идет в разрез с международными обязательствами Украины в сфере свободы СМИ.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на решение суда о продлении до 27 января его ареста, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

© Sputnik / Стрингер Херсонский суд продлил арест Вышинского на месяц

"Отправили сегодня по почте", - сказал Доманский. Апелляция отправлена в адрес Херсонского апелляционного суда.

Адвокат предполагает, что в начале следующего года суд получит письмо, примерно в середине января апелляция будет рассмотрена.

"Есть сроки рассмотрения, так что я думаю, что уже в 10-х числах (января) будет назначено. В середине января, я думаю, будет рассмотрение", - заявил Доманский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.