На курортах Кубани за год отдохнули более 17 миллионов гостей

В зимний сезон 2018-2019 годов горнолыжные курорты, здравницы и туристические объекты Краснодарского края посетят около 650 тысяч туристов и экскурсантов, уверен руководителя Федерального агентства по туризму.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Курорты Краснодарского края приняли более 17 миллионов туристов в 2018 году, что на один миллион человек больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил РИА Новости советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков.

"В 2018 году курорты Краснодарского края приняли более 17 миллионов туристов. Это на 1 миллион больше прошлогоднего турпотока в регионе и на 800 тысяч выше ранее определенного прогнозного показателя", - сказал Монаков.

Монаков отметил, что в целях сохранения позитивной динамики турпотока в предстоящем году министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края ведется активная работа по расширению ассортимента предложения на рынке туристических услуг.

Представитель ведомства привел слова главы Ростуризма Олега Сафонова, который отметил позитивную тенденцию удвоения турпотока в Краснодарский край каждое десятилетие.

Он привел статистику, согласно которой регион в 1998 году принял 4,2 миллиона отдыхающих, в 2008 году - уже 8,5 миллиона. В 2018 году количество посетивших край туристов достигло 17 миллионов.

"Такая динамика обусловлена интенсивным развитием инфраструктурной базы туризма и созданием современного туристского сервиса в регионе - колоссальную роль в решении этих задач сыграло проведение в Сочи зимней Олимпиады 2014 года, реализацией маркетинговых программ для повышения доступности краснодарского турпродукта для россиян и гостей из-за рубежа в рамках федерального проекта Ростуризма "Доступное путешествие", развитием системы "все включено", а также проводимой руководством региона активной работой по популяризации Краснодарского края как круглогодичного туристского направления и созданию благоприятной туристской среды", - процитировал Монаков слова Сафонова.