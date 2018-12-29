19:50 29 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.52
  • EUR79.66
Поиск
Полиция в Париже

"Желтые жилеты" устроили седьмую акцию протеста в Париже

В мире
Получить короткую ссылку
15 0 0

Одним из основных требований участников движения "желтых жилетов" остается введение процедуры референдума гражданской инициативы, который позволит народу отменять несправедливые законы.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Участники движения "желтых жилетов" собрались в субботу днём на очередную акцию протеста на Елисейских полях в Париже, в целом обстановка остается спокойной, передает РИА Новости.

Около Триумфальной арки, которая открыта для туристов, дежурят полицейские машины, группы сотрудников правоохранительных органов также рассредоточены по окрестностям.

Акция протеста полицейских в Париже
© Sputnik / Ирина Калашникова
Референдум гражданской инициативы: новое требование "желтых житетов"

Движение транспорта на Елисейских полях не ограничено. Собравшиеся "желтые жилеты" не выходят на проезжую часть.

Некоторые из протестующих пришли с плакатами. "Единственное желание на 2019 год, чтобы он ушел. Он - это Макрон", - плакат с такими содержанием держит в руках пожилой мужчина.

На жилете другой участницы протестов содержится надпись: "Мечта - о мирной Франции". Впрочем на данный момент обстановка на Елисейских полях остаётся спокойной.

Большинство магазинов, кафе и ресторанов в центре Парижа спокойно работают. Наряду с "желтыми жилетами" по проспекту прогуливаются туристы. Некоторые из них, считая "желтых жилетов" местной достопримечательностью, просят сделать совестное фото. Протестующие охотно соглашаются.

По одну сторону баррикад: протесты полицейских прошли в Париже>>

Протесты "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции с 17 ноября. Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По последним данным, всего с начала протестов задержали 4,5 тысячи человек, 4,1 тысячи из них отправили под арест.

По теме

Во Франции объявлено чрезвычайное положение
Преподаватель Сорбонны из Абхазии о "желтых жилетах": французы солидарны с ними
Абшилава из Франции: вожу с собой желтый жилет, чтобы видели, что я на их стороне


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Новогодняя готовность: столица Абхазии ждет праздник
Мужской к Новому году: повар из Абхазии продемонстрировал мастер-класс по готовке салата
Не всегда же оливье: смотрите, повар из Абхазии предложил что-то новенькое
Права милиционера в Абхазии
Право имею: что может милиционер Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia