"Желтые жилеты" устроили седьмую акцию протеста в Париже

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Участники движения "желтых жилетов" собрались в субботу днём на очередную акцию протеста на Елисейских полях в Париже, в целом обстановка остается спокойной, передает РИА Новости.

Около Триумфальной арки, которая открыта для туристов, дежурят полицейские машины, группы сотрудников правоохранительных органов также рассредоточены по окрестностям.

Движение транспорта на Елисейских полях не ограничено. Собравшиеся "желтые жилеты" не выходят на проезжую часть.

Некоторые из протестующих пришли с плакатами. "Единственное желание на 2019 год, чтобы он ушел. Он - это Макрон", - плакат с такими содержанием держит в руках пожилой мужчина.

На жилете другой участницы протестов содержится надпись: "Мечта - о мирной Франции". Впрочем на данный момент обстановка на Елисейских полях остаётся спокойной.

Большинство магазинов, кафе и ресторанов в центре Парижа спокойно работают. Наряду с "желтыми жилетами" по проспекту прогуливаются туристы. Некоторые из них, считая "желтых жилетов" местной достопримечательностью, просят сделать совестное фото. Протестующие охотно соглашаются.

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Протесты "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции с 17 ноября. Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По последним данным, всего с начала протестов задержали 4,5 тысячи человек, 4,1 тысячи из них отправили под арест.