Кабмин России запретил импорт украинских товаров на полмиллиарда долларов

Ранее правительство России расширило список запрещенных к ввозу на территорию России украинских товаров.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. В пресс-службе Министерства экономического развития рассказали, что импорт в Россию украинских товаров, попавших под последний запрет, за 2018 год предварительно оценивается в 510 миллионов долларов, передает РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер Физические и юридические лица Украины попали под контрсанкции России

В 2017-м импорт по этим товарам достиг отметки 468,9 миллиона долларов. Общий импорт из Украины в Россию в прошлом году достиг 4,912 миллиарда.

Самые востребованные товары среди продовольственных — сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.

Из промышленных под запрет попали гравий, щебень, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, некоторые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти и многое другое.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что это ответная мера на санкции со стороны Украины.

Экс-глава разведки Украины: договор о дружбе был важен для Киева>>

Москва и Киев обмениваются ограничениями с сентября 2015 года. Россия не раз заявляла, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия с украинской стороны.