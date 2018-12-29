Слогом Пушкина: Вышинский поздравил друзей и коллег с Новым годом

Вышинский уверен, "что рано или поздно "оковы тяжкие падут". "Хотелось бы, конечно, пораньше", - делится Вышинский.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся в Херсонском СИЗО по обвинению в госизмене, в своем предновогоднем письме, адресованном коллегам, рассказал, что у него бодрое настроение, и он верит в самое лучшее и процитировал знаменитые слова Александра Пушкина о свободе, обращенные к декабристам, сообщает РИА Новости.

"Всем большое спасибо за заботу, поддержку и массу усилий, которые тратятся на то, чтобы изменить мое нынешнее положение и добиться освобождения", - пишет Вышинский в письме, датированном 26 декабря.

Вышинский уверен, "что рано или поздно "оковы тяжкие падут". "Хотелось бы, конечно, пораньше", - делится Вышинский. При этом добавил, что надеется, что в будущем году "обстоятельства будут меняться к лучшему".

"У меня все нормально, настроение бодрое, верю в самое лучшее. Надеюсь, что в новом году обязательно увидимся! С праздником", - пишет журналист.

Вышинский пожелал всем коллегам здоровья, удачи, семейного благополучия. "То, насколько эти слова не пустые фигуры речи, прекрасно понимаешь в исторических застенках Херсонского СИЗО", - сказано в письме.

© Sputnik / Письмо Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.